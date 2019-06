De Magistris | “Interrogazione M5s per commissariare Napoli? Una vergogna | neppure

ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 giugno 2019) “Interrogazione del M5s peril Comune di? È unademocratica che forse nemmeno Mussolini si sarebbe sognato di mettere in atto. I 5 Stelle stanno veramente alla frutta“. È la durissima risposta del sindaco di, Luigi de, all’iniziativa dei 58 senatori del M5s, che con una interrogazione avente come primo firmatario il parlamentare pentastellato Vincenzo Presutto chiedono l’intervento della Prefettura e della Corte dei Conti peril capoluogo partenopeo. All’interrogazione dei 5 Stelle aderiranno anche i senatori del Pd, come hanno ufficializzato in una nota i parlamentari dem Valeria Valente, Teresa Bellanova, Caterina Biti, Eugenio Comincini, Dario Parrini, Simona Malpezzi, Dario Stefano, Francesco Verducci. De Luca: “Minibot? Asiamo pronti con talleri e ...

