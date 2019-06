Torino | bella iniziativa | Filadelfia aperto ai tifosi per tutta l’estate

calcioweb.eu

(Di sabato 8 giugno 2019) Ottimo campionato quello condotto quest’anno dal, che ha sfiorato l’Europa League dopo una stagione in cui è risultata essere tra le migliori difese del torneo. Ora, per la compagine del presidente Cairo, è tempo di pensare alla prossima stagione. Con la conferma di Mazzarri, ci sarà da intervenire sulla rosa. Nel frattempo, la società granata si impegna anche con iniziative fuori dal campo. Ha infatti reso noto che “da oggi, e per tutto il periodo estivo precedente il raduno della squadra in vista della stagione 2019-2020, ilrimarràai7 giorni su 7 dalle ore 9 alle ore 19. Sarà dunque possibile accedere liberamente al Cortile storico e alla tribuna centrale dell’impianto: un’opportunità di aggregazione per tutti iche potranno cosi’ assaporare l’atmosfera del Fila“.L'articolo...

