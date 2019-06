Sondaggi | Conte e Salvini i leader più apprezzati Ma il governo perde 4 punti

Sondaggi elettorali Ipsos : cala la fiducia per Premier Conte e governo : Sondaggi elettorali Ipsos: cala la fiducia per Premier Conte e governo Sondaggi elettorali Ipsos: nella sua consueta rilevazione del fine settimana per il Corriere della Sera, l’istituto guidato da Pagnoncelli ha deciso di sondare le variazioni della fiducia nel governo e nei leader, a cominciare dal Premier Conte, dopo l’ultimo importante voto per l’Europarlamento. Sondaggi elettorali Ipsos: governo sempre meno coeso Le ...

Sondaggi elettorali - un nuovo partito guidato da Giuseppe Conte otterrebbe il 12% : Un nuovo partito fondato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, otterrebbe il 12% alle prossime elezioni. Infatti, secondo Noto Sondaggi, pescherebbe voti soprattutto dal bacino del Movimento 5 Stelle, ma anche del partito Democratico. Gli elettori si concentrerebbero principalmente tra Sud e Isole.Continua a leggere

Giuseppe Conte - Sondaggio Noto : "Il partito del premier al 12%". Dettaglio rivelatore : cosa sta per accadere : Se il premier Giuseppe Conte fondasse un suo partito, otterrebbe il 12% di consensi. È quanto emerge da un sondaggio di Antonio Noto, ceo di Noto Sondaggi, mostrato durante il programma di Raitre Cartabianca e riportato anche dal Quotidiano Nazionale. Leggi anche: Salvini, un botto devastante. Dopo

Sondaggi politici Demopolis : gli italiani promuovono il discorso di Conte : Sondaggi politici Demopolis: gli italiani promuovono il discorso di Conte L’esperienza del governo Conte deve proseguire. A dirlo è la maggioranza degli italiani (51%) secondo un Sondaggio dell’istituto Demopolis condotto per Otto e Mezzo. Il 31% di essi chiede all’esecutivo di continuare a lavorare senza cambiare nulla. Il 20% vuole invece una ridefinizione della squadra di governo. C’è anche una quota importante ...

Sondaggi politici Noto : dimissioni Conte - ci crede solo un terzo degli italiani : Sondaggi politici Noto: dimissioni Conte, ci crede solo un terzo degli italiani Il penultimatum di Conte è una pistola scarica secondo la maggioranza degli italiani intervistati in un Sondaggio Noto per Cartabianca. Il 56%, infatti, è convinto che alla fine il premier non si dimetterà mentre continueranno le schermaglie politiche tra i due alleati rivali, Salvini e Di Maio. Un terzo degli italiani crede invece alla minaccia ...

Nando Pagnoncelli - Sondaggi e segreti : "Perché Giuseppe Conte è così popolare" - ipoteca sul governo : È l'opposto dei suoi vice, Giuseppe Conte, e per questo è così popolare. Intervistato dal Corriere della Sera, Nando Pagnoncelli svela la ricetta del successo del premier e, di riflesso, del governo gialloverde. "Una parte di italiani si riconosce negli atteggiamenti anticonvenzionali, a tratti aggr

Sondaggi Europee - il 56% degli italiani non ha fiducia nel Governo Conte : Alla domanda "quanta fiducia ha nel Governo guidato dal premier Giuseppe Conte" la sommatoria delle risposte "poco" e "per nulla" (rispettivamente 30 e 26%) porta a un 56% di giudizi negativi, di fatto una bocciatura per l'inquilino di Palazzo Chigi...

Sondaggio di Termometro Politico : 'Come premier gli italiani preferirebbero Matteo Salvini a Giuseppe Conte' : 'Come premier gli italiani preferirebbero Matteo Salvini a Giuseppe Conte '. Secondo un Sondaggio di Termometro Politico illustrato da Gianluca Borrelli in diretta a Coffee Break su La7, 'l'unico che ...

Conte : «Alla guida del governo ci sono io - che comandi Salvini è un’illusione ottica» L’ultimo Sondaggio : la Lega perde 6 punti : Intervista del premier a El Pais: «Alla guida del governo ci sono io. Matteo è il capo della Lega ed un importante ministro, con il quale mi confronto serenamente»

Juve - Agnelli rompe con Allegri : è addio. Sondaggio per Conte : Il ribaltone è servito: Max Allegri è a un passo dall'addio alla Juventus , al suo posto in pole position resta Antonio Conte. Un ritorno di fiamma che però rischia di non concretizzarsi perché al ...

Juve - Agnelli rompe con Allegri : è addio. Sondaggio per Conte - ma c'è anche l'Inter : Il ribaltone è servito: Max Allegri è a un passo dall'addio alla Juventus , al suo posto in pole position resta Antonio Conte. Un ritorno di fiamma che però rischia di non concretizzarsi perché al ...