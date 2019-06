Roma Pride 2019 | un corteo super colorato invade la Capitale

Come è andato il Gay Pride a Roma : Colorato, festoso, pluralista. Per il venticinquesimo anno consecutivo torna a sfilare per le vie del centro il corteo del Roma Pride per rivendicare i diritti della comunità Lgbtq. Migliaia di persone si sono radunate a piazza della Repubblica, luogo della partenza, assiepate dietro ai carri con le dance hall delle varie associazioni che organizzano l'iniziativa. Il #RomaPride è partito. ...

Il bacio tra Vladimir Luxuria e Asia Argento al Roma Pride : Ha fatto molto scalpore il bacio appassionato che si sono scambiate Vladimir Luxuria e Asia Argento durante il Roma Pride. Le effusioni hanno rappresentato il mdo più concreto per rilanciare le battaglie che la comunità Lgbtq affronta organizzando, da venticinque anni, il corteo per le vie della Capitale. Luxuria ha ribadito l'importanza di restare umani: “Oggi posso dire che, prima ancora di dichiararci orgogliosi di essere ...

Pride and Prejudice. Dall'orgoglio del Roma Pride al pregiudizio dell'Agaynst Pride : Una signora si toglie lo scialle, lo piega e lo stende per terra. Tiene in mano un rosario bianco e un libretto di canti liturgici in latino. Sono da poco passate le 11 a Piazzale di Porta Pia, proprio sotto il monumento che sorge dove quasi 150 anni fa i bersaglieri del Regno d’Italia fecero la breccia per entrare nella Roma pontificia. Una bandiera bianca con un cuore e una croce rossi sventola. Il traffico scorre normale: solo qualche ...

Roma Pride - migliaia tra colori e canti : 18.40 Mani colorate di rosso alzate al cielo "contro omofobia e transfobia" e Bella Ciao cantata in coro. Il corteo del Roma Pride, procede tra slogan per il riconoscimento dei diritti della comunità Lgbt e danze sfrenate al ritmo delle sale da ballo allestite dai carri delle associazioni che hanno organizzato la sfilata. "Siamo tantisimi, circa 700mila", affermano gli organizzatori. Tra i principali bersagli il Vaticano, il governo e ...

Roma Pride - organizzatori : “Siamo 700mila”. Famiglie arcobaleno : “Per noi genitori chiediamo doveri - non diritti” : Settecentomila. Per gli organizzatori sono questi i partecipanti del Roma Pride, che oggi ha inondato le strade della Capitale. Quello di oggi è stato “il 25° Pride in Italia dal primo Pride lanciato da Arcigay nel 1994 ed il 50° Pride dal primo di New York del 1968. In Italia quest’anno ci saranno oltre 40 Pride“, ha detto Fabrizio Marrazzo, portavoce Gay Center e portavoce Lazio Pride, che ricorda come “ogni anno oltre ...

Roma Pride - migliaia di persone in corteo per diritti lgbt. Luxuria : “Oggi orgogliosi di restare umani” : “Oggi posso dire che, prima ancora di dichiararci orgogliosi di essere gay lesbicahe e trans, di essere bisessuali, intersex, siamo orgogliosi di essere umani, di restare umani“. Così Vladimir Luxuria, alla testa del corteo del Roma Pride per rivendicare i diritti lgbt. “Siamo qui a ribadire che essere umani significa non respingere nessuno, né per l’orientamento sessuale né per il colore della pelle, né per la classe ...

Roma Pride in marcia contro i passi indietro. Con un nemico : Matteo Salvini : Il coro “Odio la Lega” e un ‘santino’ con una madonna in trono che schiaccia sotto il piede il volto del ministro dell’Interno Matteo Salvini; su un cartello il vicepremier è raffigurato truccatissimo, mentre su un carro il logo della Lega è tramutato in ‘Lega Pop - prima le italiane’. Madrina della manifestazione quest’anno è Porpora Marcasciano, fondatrice del Mit, Movimento ...

Gay Pride Roma 2019 : percorso - orari e programma della manifestazione : Gay Pride Roma 2019: percorso, orari e programma della manifestazione Questo è il quarto weekend dell’Onda Pride, manifestazione organizzata da Arcigay e da altre associazioni del mondo Lgbt. Un grande corteo sfilerà per le vie di Roma ma anche di Trieste, Ancona, Messina e Pavia. Gay Pride Roma: appuntamento ore 15 a Piazza della Repubblica Appuntamento alle 15, come di consueto, in Piazza della Repubblica a Roma con l’Onda Pride che ...

Gay Pride : oggi cortei a Roma - Messina - Trieste - Pavia e Ancona : Gay Pride: oggi cortei a Roma, Messina, Trieste, Pavia e Ancona Quarto weekend di iniziative organizzate da Arcigay e dalle altre associazioni del movimento Lgbt. Nella Capitale prevista anche la presenza di un carro dell'ambasciata britannica, dopo che ieri a Londra si è verificata un’aggressione su un bus a una coppia di ...

Matteo Salvini e Giorgia Meloni umiliati dai gay : la canzone-sfottò del Roma Pride 2019 : Tutto pronto a Roma per il Gay Pride, che andrà in scena sabato 8 giugno. Gli organizzatori hanno già preparato una gigantesca presa per i fondelli per Matteo Salvini e Giorgia Meloni, i politici maggiormente presi di mira fin dalla sigla ufficiale dell'evento. Nel video, già pubblicato su Youtube,

Grande festa a Roma : il gay pride compie 25 anni : C’era solo un carro, il 2 luglio 1994, che sfilava per le vie di Roma, da piazza Santi apostoli fino a piazza Campo de’ Fiori. Un po’ di musica. Qualcuno aveva degli striscioni, la gente seguiva in corteo, delle ragazze ballavano. Il giorno dopo, del primo gay pride italiano, Repubblica scriveva: «Come nella grandi manifestazioni operaie degli anni ’70, anni di tensione e di dure battaglie sindacali, sono stati distribuiti fischietti e ...