Napoli | De Laurentiis a tutto campo | Sarri alla Juve e le strategie di mercato

Napoli – Nessuna fretta per De Laurentiis : “siamo l’unico club senza rivoluzioni interne per ora” : De Laurentiis non va di fretta: le parole del presidente del Napoli sulla rivoluzione del club in vista della nuova stagione La stagione 2018-19 di Serie A è terminata da poco, ma il mondo del calcio continua a far parlare di sè a causa dei vari movimenti che ruotano attorno al mondo del pallone. Tra sorprese, novità e conferme, tutti i club si stanno muovendo per ingaggiare nuovi calciatori o allenatori. Se la Juventus ancora non ha ...

Napoli - ufficiale Di Lorenzo. De Laurentiis : “Ci servono due calciatori - ma prima bisogna vendere” : Il Napoli ha ufficializzato l’acquisto di Di Lorenzo dall’Empoli, annunciando un’operazione già definita nei giorni scorsi. “Sono felice di questa mia nuova avventura in un club prestigioso quale è il Napoli. Non vedo l’ora di cominciare questa stagione e conoscere i miei nuovi compagni a Dimaro“, le prime parole del difensore. Ha parlato di mercato anche il presidente Aurelio De Laurentiis: ...

De Laurentiis : “ In attacco prima di comprare - dobbiamo vendere. Ancelotti non si muove da Napoli“ : Il presidente dl Napoli Aurelio De Laurentiis, presente a Malta per la riunione dell’Eca ha rilasciato alcune dichiarazioni che sono state riportate da TuttoMercatoWeb De Laurentiis si è detto molto soddisfatto del lavoro svolto e che le riunioni sono sempre importanti perché permettono il confronto e solo col confronto si cresce e si migliora. «Ci sono moltissimi passi da fare e soprattutto è un percorso molto complicato perché la ...

Napoli su Lukaku - Gazzetta : “De Laurentiis cambia strategia per accontentare Ancelotti” : Napoli su Lukaku, Gazzetta: “De Laurentiis cambia strategia per accontentare Ancelotti” Napoli su Lukaku, Gazzetta: “De Laurentiis cambia strategia per accontentare Ancelotti”. Prosegue senza soste il casting per quello che sarà un colpo di alto profilo per l’ attacco azzurro. Nei giorni scorsi rumors e indiscrezioni si sono susseguite ad un ritmo davvero incessante. E così, dopo Rodrigo del Valencia, Duvan ...

Calciomercato Napoli - il PSG fa sul serio per Koulibaly : la richiesta di De Laurentiis è spropositata : Il presidente del Napoli avrebbe chiesto infatti una cifra spropositata per Koulibaly, finito nel mirino del Paris Saint-Germain Kalidou Koulibaly è finito nel mirino del Paris Saint-Germain, che ha individuato nel difensore senegalese il profilo perfetto per rinforzare il proprio reparto difensivo. Foto Fabio Sasso/LaPresse Stando a quanto riferito però dai media francese, la richiesta del presidente De Laurentiis sarebbe troppo alta: ...

Radio Kiss Kiss Napoli – La richiesta di De Laurentiis all’Atalanta per chiudere l’affare Castagne : La richiesta di De Laurentiis all’Atalanta Mercato Napoli – Il direttore di Kiss Kiss Napoli, Walter De Maggio ha parlato durante la puntata di oggi di Radio Goal. Ecco quanto ha dichiarato riguardo illuso mercato del Napoli: “Sarri fu esonerato dal Sorrento sei anni fa, ora è vicino alla Juventus. Sarri fu un’intuizione di De Laurentiis, senza Napoli non sarebbe stato Maurizio Sarri. Dal punto di vista romantico, ...

De Paul al Napoli – I Pozzo chiedono un centrocampista a De Laurentiis : L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive in merito al passaggio di Rodrigo De Paul al Napoli. Nella trattativa i Pozzo chiedono Grassi. Da Paul al Napoli – Più volte il centrocampista dell’Udinese e nazionale argentino è stato accostato al Napoli. La sua figura è quella che, secondo gli esperti, si avvicina al centrocampista ideale per il calcio di Carlo Ancelotti. Stando a quanto riportato dalla rosea, nella ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis infiamma l’ambiente : “Lunedì vi darò una bella notizia…” : Hanno fatto molto rumore le dichiarazioni di oggi del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che con una battuta sarcastica ha praticamente ironizzato sulla vittoria in Champions della Juventus. De Laurentiis: “Champions alla Juve? Ma che c***o deve vincere!” Ma il patron azzurro, sempre per quanto riguarda i bianconeri, ha parlato anche della situazione relativa a Sarri oltre che al mercato della sua squadra. Ecco le sue ...

Napoli - De Laurentiis : “Il San Paolo è morente. Il tetto e la legge sugli stadi da rifare” : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, intervenendo al telefono ad un convegno sulle Universiadi di Napoli 2019, ha parlato delle condizioni in cui versa lo stadio San Paolo: “Il San Paolo soffre di un radicale e sbagliato imbruttimento avvenuto nel ’90 quando miliardi di lire vennero spesi male, peggiorando uno stadio che era bellissimo e aveva anche 100.000 spettatori. Questo stadio oggi è morente“. De ...

Gazzetta – De Laurentiis non vende il Napoli : per due aspetti non ci sono le condizioni : Gazzetta – De Laurentiis non vende il Napoli: De Laurentiis non vende il Napoli. La voci e rumors filtrate nelle scorse settimane vengono smentite da un semplice calcolo, nonostante l’ indiscrezione che avrebbe fatto drizzare le orecche agli investitori in giro per il mondo. De Laurentiis non vende il Napoli. Nei giorni scorsi si era parlato di una cessione del Napoli per concentrarsi sul Bari. Ma, come detto, ci sono alcuni ...

La bomba del ‘Sole 24 ore’ : “De Laurentiis disposto a cedere il Napoli per concentrarsi sul Bari e acquistare un club estero” : E’ una vera e propria bomba quella lanciata dal “Sole 24 ore” riguardante l’attuale patron del Napoli Aurelio De Laurentiis. L’imprenditore italiano, che ha rilevato un anno fa il Bari dal fallimento dominando il campionato di Serie D, secondo quanto scrive il noto quotidiano avrebbe intenzione di aprire i suoi orizzonti. Ecco quanto si legge. “Davvero De Laurentiis vuole cedere il club? Ebbene qui le ...