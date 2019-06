La Maker Faire chiude i battenti Per ora

agi

(Di sabato 8 giugno 2019) Il più importante spettacolo al mondo sull'innovazione, la, e uno dei magazine più amati dagli appassionati di tecnologia , MAKE:, sono stati messi temporaneamente in pausa dalla situazione finanziaria problematica della società che li controlla,Media. Tutto lo staff, composto da 22 persone, è stato licenziato. Lo riporta il sito specializzato TechCrunch, ottenendo conferma direttamente dal fondatore e CEO, Dale Dougherty. MAKE:, nei suoi 15 anni di pubblicazione, è diventato un punto di riferimento per l'intero movimento deinel mondo. Ovvero quell'insieme di persone che mettendo a disposizione le loro capacità fabbricano soluzioni e oggetti innovativi. Dal 2006 laha organizzato più di 200 eventi, alcuni organizzati direttamente altri concessi in licenza, in oltre 40 paesi sparsi in tutti i continenti. All'interno di queste fiere, ...

