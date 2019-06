Alitalia | più tempo per trovare la cordata salva-compagnia

Alitalia - da record : nei primi mesi del 2019 è stata la più puntuale al mondo : Con l’87,9% dei voli atterrati in orario, Alitalia si conferma la compagnia aerea più puntuale al mondo nei primi cinque mesi del 2019. Lo certifica FlightStats, autorevole società indipendente Usa che ogni mese stila la classifica della puntualità dei principali vettori mondiali, confrontando i dati di compagnie paragonabili per dimensioni e network. Dalle rilevazioni emerge che nel mese maggio di quest’anno Alitalia si è ...

Alitalia - la proroga al 15 giugno rende più facile la trattativa con Atlantia : La società autostradale dei Benetton, considerata il “nemico” da diversi ministri del M5S dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi di Genova, è l'unico soggetto rimasto in pista per tentare di completare un'operazione che sei mesi fa sembrava quasi impossibile: la costituzione di una cordata a guida italiana per rilevare le attività di Alitalia dalla gestione commissariale...

Più vicina proroga per Alitalia : CdA FS esamina Dossier : In una nota, FS Italiane rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha preso in esame nella seduta odierna il tema della proroga del termine del Dossier Alitalia.

Alitalia - Di Maio : missione compiuta Ma lo Stato brucia 650 milioni : Di Maio rassicura: Alitalia riceverà offerte ma nella Newco ci sarà una "presenza massiccia" dello Stato per garantirne il rilancio e una governance che consenta di dare vita a un polo del trasporto aereo, su gomma e su rotaia che possa incentivare il turismo italiano. Peccato che a conti fatti non ci sia ad oggi alcuna certezza nè sull'eventuale partecipazione di concessionari come il gruppo Benetton (con ...

Occupazione - pil - Alitalia - le tre grandi sfide che non aspettano più : Un lunedì di attesa: scende lo spread, sale un po' la borsa in apertura, poi gira verso il segno meno, in attesa di grandi decisioni

È sempre più probabile che i tempi del salvataggio di Alitalia si allunghino : Nella 'Nuova Alitalia' entrerebbe anche il ministero dell'Economia con il 15%, ingresso consentito dalle norme predisposte nel decreto Crescita approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri. ...

Alitalia-Atlantia adesso più vicine : prime aperture dai grillini : Ultima chiamata per Alitalia-Atlantia. Oggi, salvo colpi di scena, il consiglio dei ministri convocato per sbloccare il decreto crescita e il salva debiti di Roma, potrebbe anche lanciare un segnale...

Alitalia - più tempo ad Atlantia : Palazzo Chigi vuole far slittare la scadenza a giugno : di Umberto Mancini Ali-Atlantia andrà ai tempi supplementari oppure, salvo colpi di scena, per la compagnia di bandiera non ci sarà che la via della liquidazione, con tanto di esuberi e macelleria ...

