Volvo e POC | crash test caschi da bici e collisioni con auto

Motori – Volvo e Poc insieme per la sicurezza dei ciclisti [GALLERY] : Dalla collaborazione tra Volvo Cars e Poc nasce la messa a punto del primo crash test al mondo per caschi da bici in collisione con un’auto Volvo Cars, leader nella sicurezza automobilistica, ha stretto una collaborazione con Poc, marchio svedese di punta del ramo sport e sicurezza, per realizzare i primi crash test al mondo che verificano la resistenza dei caschi da bicicletta in caso di impatto con automobili, ...