Super ShowDown 2019 – Paul Heyman cade goffamente | Brock Lesnar si distrae | Seth Rollins

WWE – Prima di Super ShowDown Big-E e Xavier Woods fanno visita ai bambini dell’orfanotrofio Al Bir [GALLERY] : Prima dell’evento Super ShowDown, Big-E e Xavier Woods hanno fatto visita ai bambini dell’orfanotrofio Al Bir di Gedda In attesa di Super ShowDown, le Superstar della WWE Big-E e Xavier Woods, amatissimi membri del New Day, hanno fatto visita ai bambini dell’orfanotrofio Al Bir di Gedda, per portare gioia ndurante l’Al-Fitr, la festa che pone fine al Ramadan. In quest’occasione, le due stelle della federazione ...

LIVE I risultati di WWE Super ShowDown del 7 giugno : Rollins difende il titolo : Questa sera, 7 giugno, alle ore 20 è in programma WWE Super ShowDown, evento di wrestling che terrà tanti telespettatori incollati al teleschermo. Anche in Italia sono tanti gli appassionati di questo sport-entertainment, che per una volta non faranno l'alba per vedere le gesta dei loro lottatori favoriti. Questo appuntamento infatti si terrà a Gedda, in Arabia Saudita, e non negli Stati Uniti. Tanta suspence dunque per i risultati di Super ...

Wwe Super ShowDown - tra gli incontri previsti spicca il confronto Goldberg-Undertaker : Appuntamento speciale per gli appassionati di wrestling. Venerdì 7 giugno va infatti in scena Wwe Super Showdown, evento che si terrà a Gedda, in Arabia Saudita. Come al solito ci sono tanti elementi di interesse in questo show che vedrà salire sul ring tante stelle della compagnia americana (sia del roster di Rwa che di quello di Smackdown) di questo sport-entertainment seguitissimo anche in Italia. Dieci i match che sono programmati al ...