Migranti | anche due donne tra i 62 in arrivo a Pozzallo

Migranti - Avvenire : “Anche la Procura di Palermo indaga su Salvini. Verifiche su ostacolo a salvataggi e sbarchi” : La Procura di Palermo ha avviato delle indagini sul Matteo Salvini. A rivelarlo è Avvenire scrivendo che i magistrati stanno analizzando i provvedimenti presi dal suo ministero in tema di salvataggi in mare e procedure di sbarco, in particolare riguardo all’ultimo episodio che ha coinvolto la nave della ong Sea Watch, anche se i reati ipotizzati “non sono noti”. La notizia arriva a cinque giorni dalle dichiarazioni dello ...

Fico : '2 giugno dedicato anche a Migranti e rom' - Salvini 'È la festa degli italiani' : Quale sia davvero la situazione del governo, al momento, è difficile interpretarlo. Le Elezioni Europee si immaginava potessero rappresentare uno spartiacque, ma per il momento non hanno generato un terremoto, sebbene non sia detto che questo non possa verificarsi in un prossimo futuro. I dissapori tra Lega e Movimento Cinque Stelle, a dire il vero, non sono mai mancati. E tra i protagonisti di scontri dialettici della prima ora dell'esecutivo ...

2 giugno - Fico : “Festa dedicata anche a rom e Migranti”. Salvini replica : “Offende chi sfila e mi fa girare le scatole” : “La festa della Repubblica va dedicata a tutti gli italiani, a tutti i migranti che si trovano sul nostro territorio, alle comunità, anche a quelle più deboli come quella di rom e sinti“. Sono le parole del presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione del 2 giugno, a cui è seguita la replica di Matteo Salvini: “A me fa girare le scatole. Offende chi ha sfilato oggi”. ...

È polemica anche sul 2 Giugno. Fico : “Festa di tutti - anche Migranti”. Salvini : “Solo agli italiani” : Iniziata ai Fori imperiali la parata per il 73/o anniversario della proclamazione della Repubblica italiana. Davanti al capo dello Stato, Sergio Mattarella, al premier Giuseppe Conte, ai presidenti di Senato e Camera Elisabetta Casellati e Roberto Fico, al ministro della Difesa Elisabetta Trenta, al ministro dell’Interno Matteo Salvini ed altri rap...

Roberto Fico : “2 giugno di tutti - anche di Migranti e rom”. Salvini : “Io la dedico a italiani” : Un botta e risposta a distanza fra il Presidente della Camera dei deputati Roberto Fico e il ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini sulla festa della Repubblica. Al centro delle polemiche, ancora una volta, le posizioni espresse dal leghista nei confronti di migranti e minoranze. "La festa della Repubblica è anche la festa di tutti quelli che si trovano sul nostro territorio, è dedicata ai migranti, ai rom e ai ...

2 giugno - Roberto Fico : “Festa dedicata a tutti. Anche ai Migranti e ai rom” : “Oggi è la festa di tutti quelli che si trovano sul nostro territorio, è dedicata ai migranti, ai rom, ai sinti, che sono qui ed hanno gli stessi diritti“. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, parlando con i cronisti prima di assistere alla parata si Fori imperiali per il 73° anniversario della proclamazione della Repubblica italiana dedicata quest’anno al tema dell’inclusione. “La forza della ...

La nave Cigala Fulgosi arrivata a Genova. A bordo 100 Migranti - anche minori non accompagnati : Il pattugliatore della Marina Cigala Fulgosi ha attraccato a Calata Bettolo nel porto di Genova. Sono iniziate le operazioni di ispezione a bordo.Sul posto, oltre alla Croce Rossa, Capitaneria e Polizia, alcune ambulanze e personale Usmaf per la parte sanitaria. Sotto bordo anche il garante dei minori per la Liguria Francesco Lalla. Cento i migranti a bordo tra i quali 23 minori e 17 donne, alcune incinte, tra le quali una al settimo mese di ...

Elezioni : Salvini è ovunque e ora suoi post anti-Migranti raggiungono anche i minorenni : La campagna elettorale ormai agli sgoccioli ha visto protagonista assoluto Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno, non si è risparmiato e la sua agenda di oggi - diffusa dal suo braccio destro social Luca Morisi - ben documenta il suo presenzialismo sui media: tra tv e radio, solo questo venerdì, interverrà ben 10 volte. Senza contare qualche immancabile diretta Facebook. E, come ha sottolineato Repubblica, proprio su Facebook il leader del ...

Migranti : anche prete accoglie Sea Watch a Licata : Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - C'era anche don Totino Licata, prete di Licata (Agrigento) ad accogliere poco dopo le 14 di oggi al porto della città di mare la nave Sea Watch 3, sotto sequestro dopo lo sbarco di 47 persone di ieri. Diversi licatesi, gente comune, diverse associazioni, e anche qualch

Migranti - Salvini contro tutti : «Nessuno può darmi ordini - neanche Conte» : Salvini contro tutti. Il ministro dell'Interno, in diretta Facebook, sulla questione Migranti si è scagliato anche contro il premier Giuseppe Conte. «Nessun ministro e neanche...

Migranti - Salvini contro tutti : «Nessuno può darmi ordini - neanche Conte. M5S la smetta con i no» : Salvini contro tutti. Il ministro dell'Interno, in diretta Facebook, sulla questione Migranti si è scagliato anche contro il premier Giuseppe Conte. «Nessun ministro e neanche...

Corte Ue : "No ai rimpatri dei Migranti che rischiano la vita nel loro Paese - anche se hanno commesso un reato" : I migranti che rischiano la vita nel loro Paese di origine non possono essere rimpatriati, neanche se è stato loro rifiutato o revocato lo statusi di rifugiato. E nemmeno se hanno commesso un reato. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue, riconoscendo la conformità delle norme europee rispetto alla Convenzione di Ginevra riguardo alle disposizioni sulla revoca e il rifiuto di riconoscimento dello status di rifugiato per motivi ...

Migranti - Corte Giustizia Ue : “Vietato il rimpatrio di Migranti a rischio soprusi. Anche se non hanno protezione” : Un migrante extracomunitario o apolide che che vede rigettata o revocata per validi motivi di sicurezza la propria richiesta d’asilo in uno Stato Ue non potrà ugualmente essere rimpatriato verso il Paese d’origine se sussistono timori per la sua sicurezza, tra cui il rischio di tortura e di trattamenti inumani. La sentenza pubblicata martedì dalla Corte di Giustizia europea sul ricorso fatto in Belgio e Repubblica Ceca da un ...

Fake news su Migranti e vaccini : Fb chiude 23 pagine - anche pro-Lega e M5s non ufficiali : Venivano usate per condividere informazioni false e contenuti divisivi contro i migranti, antivaccini e antisemiti. La decisione a seguitodi un'indagine del movimento cittadino Avaaz che Facebook ha ringraziato pubblicamente