(Di venerdì 7 giugno 2019)è ancora al centro del gossip dopo essere stato accusato di furto alla Rinascente di Milano. Stavolta, a scagliarsidi lui sui social è un collega del cantante:. Quest'ultimo ha criticato la partecipazione dell'artista sardo alla scorsa puntata di Live-Non è la D', il programma serale del mercoledì, condotto dall'infaticabile Barbara D', che anni fa cantava 'Ci vuole calma e sangue freddo', ha letteralmente perso le staffe sui social, dicendo anche che, probabilmente, il suoverrà cancellato; cosa ancora non avvenuta. Il cantante ha scritto: ''Ma vai in TV a raccontare queste cose alla D'? Come fosse la''. Sottolineando la diversità tra lui eha rincarato la dose, dicendo '''o ste trovate le schifo'' ed invitandoa ''risolvere i ca... suoi con gli avvocati ed i manager''. Sembra proprio che la ...

RobertaAmorino : Luca Dirisio pubblica post contro Marco Carta: 'Vai dalla D'Urso, ma non è corte suprema' - dilei_it : Marco Carta: nuova telefonata alla D’Urso. E un collega l’attacca su Instagram - piecesofciubo : Il mio buongiorno sta mattina lo voglio dedicare a Luca Dirisio, che negli anni ha perso calma e sangue freddo… -