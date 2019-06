Live – Non è la D’Urso si allunga fino al 3 luglio

davidemaggio

(Di venerdì 7 giugno 2019) Barbara D'Urso Per Barbaranon è ancora il momento di andare in vacanza. Il talk show– Non è la, la cui chiusura era prevista il 19 giugno,ufficialmente di due puntate. Il programma del mercoledì sera di Canale 5, infatti, proseguirà ininterrottamente per tutto il mese di giugno e chiuderà il 3. Due puntate in più, dunque, per la novità di stagione della conduttrice napoletana, dovute con ogni probabilità ai numeri che il programma sta registrando in queste ultime settimane. Partito il 13 marzo con un buon riscontro di pubblico (17.1% di share),– Non è la D’Urso ha subito una flessione nel corso delle puntate (assestandosi intorno al 13%), per poi risalire grazie all’ormai noto caso delle nozze di Pamela Prati e delle confessioni delle ex manager Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Una vicenda che mercoledì scorso ha ...

