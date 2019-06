Lecce | turista spagnola denuncia molestie in spiaggia a Torre Lapillo | si indaga

Blastingnews

(Di venerdì 7 giugno 2019) Quella che arriva da, marina di Porto Cesareo, nota località turistica in provincia di, è un episodio ancora tutto da chiarire. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale, ieri pomeriggio una, che si trova nel Salento per motivi di lavoro, hato di aver subitodi natura sessuale in. Al momento gli inquirenti stannondo, e avrebbero già ascoltato alcune persone già note alle forze di polizia, le quali sarebbero risultate compatibili con il profilo fornito alla locale stazione dei carabinieri. Il molestatore si sarebbe tolto il costume La signora era tranquillamente sugli scogli a prendere il sole, e aveva deciso di concedersi un momento di relax. All'improvviso ecco che dall'acqua esce un uomo, il quale, sempre secondo il racconto della presunta vittima delle, si sarebbe tolto il costume, mettendoselo in ...

PugliaStream : Tenta di violentare una turista spagnola in spiaggia: è caccia all'uomo -