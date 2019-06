huffingtonpost

(Di venerdì 7 giugno 2019) Navigando questa settimana sulla rete “infomatica” come direbbe l’azzimato Premier “travicello” Conte, mi sono imbattuto nelle più svariate proteste di cittadini italiani indignati perché la celebrazione e la preghiera collettiva della fine del Ramadan, la festa di Eid el Fitr, è avvenuta nella maggioranza delle circostanze in pieno giorno in luoghi di culto improvvisati, piazze ma anche parcheggi e marciapiedi.Migliaia di musulmani raccolti in preghiera, uno spettacolo insolito fino a qualche anno fa ma che oggi è divenuto fisiologico vista la presenza di almeno un milione e mezzo di cittadini musulmani (meno del 3% della nostra popolazione).Spiace che abbia dato sfoggio di intolleranza una città come Marzabotto, almeno una parte dei suoi cittadini che si sono infastiditi ed il gesto di amicizia fra religioni e popoli ...

Joe911S : @PaoloGentiloni Loro si che hanno una Sinistra che vale. Hanno bloccato l'immigrazione a seguito del fallimento pol… - HuffPostItalia : Immigrazione, integrazione e ragione - cergi01 : RT @silvano_guidi: @AntonioDvx @Rossell87743565 @Pontifex ....'dementes et flentes in hac lacrimarum valle'... Ecco un esemplare diffuso… -