Formula 1 – Terminate le seconde libere del Gp del Canada | problemi per Hamilton

(Di venerdì 7 giugno 2019) Leclerc davanti a tutti nelle second provedel Gp delpera Montreal E’ terminata la seconda sessione di provedel Gp del: i piloti sono tornati in pista sul circuito di Montreal per continuare a lavorare a bordo delle loro monoposto in vista della gara di domenica, valida per il settimo appuntamento stagionale.per Lewis, che dopo una foratura ha dovuto fare i conti anche con un problema al fondo della sua monoposto, dopo un contatto con le barriere che gli ha impedito di fare la simulazione qualifiche, mentre le Ferrari ne approfittano per prendersi le prime due posizioni della classifica dei tempi, con Leclerc davanti a Vettel. Terzo invece Bottas seguito da Sainz e Magnussen. Sesto invece, mentre nel pomeriggio canadese Raikkonen non è riuscito a far meglio del 16° tempo. L'articolo...