Facebook | WhatsApp e Instagram non saranno più preinstallate negli smartphone Huawei e

Facebook e WhatsApp down : disagi segnalati in tutta Europa : Diverse segnalazioni, soprattutto in Nord Europa (Francia e Regno Unito), su malfunzionamenti delle applicazioni. Nelle ultime ore anche su Instagram

Facebook e Whatsapp down : segnalazioni sulle app social : Diverse segnalazioni, soprattutto in Nord Europa (Francia e Regno Unito), su malfunzionamenti delle applicazioni. Nelle ultime ore anche su Instagram

Facebook e WhatsApp non funzionano : numerosi utenti segnalano problemi : Molti utenti online stanno lamentando di avere problemi a usare Facebook e WhatsApp, sia da browser che dalle app per smartphone. Il sito “downdetector” ha registrato un picco di segnalazioni nell’ultima ora, in particolare in nord Europa, ma anche in Italia. La piattaforma di messaggistica WhatsApp è di proprietà di Facebook. L'articolo Facebook e WhatsApp non funzionano: numerosi utenti segnalano problemi sembra essere il ...

Presto messaggi WhatsApp condivisi via Facebook o è solo un bug? : I messaggi WhatsApp potranno Presto essere condivisi via Facebook con una sorta di corsia preferenziale per il social e non verso altra piattaforma? Un comando specifico all'interno delle chat dell'applicazione di messaggistica consentirà di effettuare l'operazione in modo pratico e veloce? Facciamo chiarezza, dopo che nell'ultima versione beta del servizio per Android è appunto comparsa la specifica funzione. La situazione attuale è la ...

Buon 2 Giugno 2019 - Festa della Repubblica Italiana : FRASI e CITAZIONI per gli auguri su Facebook e Whatsapp : Il 2 Giugno 2019 è la 73ª Festa della Repubblica Italiana. La Repubblica Italiana nasce il 2 Giugno 1946 con il referendum che boccia con oltre 12 milioni 717 mila voti la monarchia di casa Savoia, cui vanno circa 2 milioni di preferenze in meno. Il 2 Giugno si celebrano i valori di un popolo che sentiva d’essere una Nazione, desideroso dell’integrità della sua Patria. E’ il giorno in cui gli Italiani hanno scelto di costruire l’Italia delle ...

Buon 2 Giugno 2019 - Festa della Repubblica Italiana : i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp : La Festa della Repubblica Italiana celebra la nascita di una nuova era: il 2 Giugno 2019 si commemora la nascita della Repubblica nel giorno in cui si tenne il referendum istituzionale del 1946. La Repubblica Italiana nasce infatti il 2 Giugno 1946 con il referendum che boccia con oltre 12 milioni 717 mila voti la monarchia di casa Savoia, cui vanno circa 2 milioni di preferenze in meno. Di seguito alcuni VIDEO da condividere per approfondire ...

Buon 2 Giugno 2019 - Festa della Repubblica Italiana : IMMAGINI - VIGNETTE e GIF per gli auguri su Facebook e WhatsApp : Il 2 Giugno 2019 si celebra la Festa della Repubblica Italiana, in ricordo della nascita della Repubblica, nel giorno in cui si tenne il referendum istituzionale del 1946. La Festa della Repubblica è un’occasione di riflessione: è sul percorso della pacificazione civile, della concordia e dell’unificazione nazionale che si è costruita la Democrazia ed è su queste basi che si fonda la nostra Costituzione. Nella gallery a corredo ...

Buongiorno e Buon 1° Giugno 2019 : le IMMAGINI e le GIF più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp : Inizia oggi un nuovo mese del 2019! Ecco una gallery con le IMMAGINI per augurare il Buongiorno e un Buon 1° giorno di Giugno alle persone a noi care! L'articolo Buongiorno e Buon 1° Giugno 2019: le IMMAGINI e le GIF più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp sembra essere il primo su Meteo Web.

Conferme ufficiali per la pubblicità su WhatsApp : i tempi di lancio svelati in summit Facebook : Non è un mistero che la pubblicità su WhatsApp giungerà ad allietare, si fa per dire, l'applicazione di messaggistica. Proprio qualche giorno fa, su OM abbiamo approfondito il discorso riportando quella che doveva essere la finestra temporale esatta per l'introduzione della certo non gradita (Almeno non a tutti) novità. In quel caso si trattava di un'indiscrezione pure riportata da una fonte autorevole come il leaker WABetaInfo. Ora, al ...

Elezioni 26 maggio 2019 : Facebook spiega come usare WhatsApp : Elezioni 26 maggio 2019: Facebook spiega come usare WhatsApp Elezioni 26 maggio 2019: a pochi giorni dal voto Facebook come una sorta di capofila dei grandi gruppi da cui passano le informazioni provano a combattere con le loro piattaforme disinformazione e false notizie. È di pochi giorni fa la notizia della cancellazione da parte di Facebook di pagine accusate di rilanciare fake news a scopo propagandistico. Elezioni 26 maggio 2019, ...

WhatsApp beta si aggiorna con novità per Facebook e QR Code : WhatsApp beta raggiunge la versione 2.19.151 e continua a lavorare alla condivisione su Facebook degli stati e al QR Code L'articolo WhatsApp beta si aggiorna con novità per Facebook e QR Code proviene da TuttoAndroid.

6 frasi per la Festa della mamma : auguri da dedicare su Facebook e Whatsapp : Domenica 12 maggio è la Festa della mamma. Si tratta di un giorno assolutamente speciale, in cui si celebrano le donne che ci hanno messo al mondo. Ecco allora alcune frasi d'auguri per dimostrare al proprio genitore quanto sia speciale. Le frasi si possono inviare tramite SMS, su Facebook, su Whatsapp oppure su una semplice e gettonatissima cartolina.

Festa della Mamma – Le immagini d’auguri più belle da condividere su Whatsapp - Facebook e Instagram [GALLERY] : Le immagini più belle per augurare alle madri d’Italia una felicissima Festa della Mamma Domani in Italia si celebra la Festa della Mamma: come ogni anno, nella seconda domenica di maggio tutti i figli rendono omaggio alle loro madri, con regali speciali e tanto amore. Fiori, pranzetti, cene e doni unici per tutte le madri d’Italia, che saranno inondate di immagini d’auguri sui social. Nella gallery le più belle immagini ...

Biglietti auguri festa della mamma 2019 da inviare su Whatsapp o Facebook : Biglietti auguri festa della mamma 2019 da inviare su Whatsapp o Facebook Come ogni anno per molti si pone l’interrogativo quando si celebra la festa della mamma? Tra auguri fatti in anticipo e sospiri di sollievo alla scoperta di non aver mancato l’appuntamento ecco un po’ di chiarezza sulla data dell’occasione in cui si festeggiano tutte le mamme. festa della mamma 2019: il problema della data Molti sono convinti che la festa della ...