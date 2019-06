Citizens of Space | primo contatto previsto per il 18 giugno 2019

gamerbrain

(Di venerdì 7 giugno 2019) Attenzione terrestri!ofè pronto al decollo per PlayStation 4, Xbox One Nintendo Switch e Steam per PC il 18! Il seguito dell’apprezzatissimo titolo del 2015of Earth potrà contare su un nuovo sistema di combattimento, meccaniche di reclutamento più profonde e una miriade di mondi unici da esplorare! In qualità di neo eletto ambasciatore terrestre nella Federazione Galattica dei Pianeti, tutto sembra andare a gonfie vele, finché non arrivi al quartier generale della federazione per la tua prima assemblea e scopri che la Terra, proprio il pianeta che dovresti rappresentare, è scomparsa! Senza lavoro (e senza una casa), spetterà a te reclutare cittadini di tutta la galassia per scoprire cosa sia successo e chi ne sia responsabile, in maniera tale da tornare al tuo ...

