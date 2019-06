Chernobyl | la mini serie tv la sta trasformando in una meta turistica

vanityfair

(Di venerdì 7 giugno 2019) Proprio come è successo per Game Of Thrones, che ha contribuito all’aumento del turismo in Croazia e in Irlanda del Nord, anche ladella Hbo (che arriva in Italia il 10 giugno su Sky Atlantic) sta incentivando gli spettatori a visitare Pripyat, la città fantasma ucraina che è stata evacuata dopo che uno dei reattori della centrale di, nell’aprile 1986, è esploso. Come riferisce la Reuters, lo scorso anno in città sono arrivati 70 mila visitatori, ma da quando laè partita, le prenotazioni sono aumentate del 40%. Ogni giorno è in programma unadi viaggi a Pripyat: anche se i livelli delle radiazioni rimangono più alti del normale, sono sicuri per i visitatori che ci rimangono per poco tempo. Come spiega il quotidiano online Inverse, nella zona, negli ultimi anni, è esploso un boom di fauna selvatica: orsi bruni, bisonti, lupi e oltre 200 specie ...

