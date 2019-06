Arriva il caldo africano in Sicilia | attese temperature fino a 35 gradi

Meteo - Arriva il primo weekend estivo : caldo e temperature con punte di 40 gradi : Con lo stabilizzarsi dell'alta pressione di origine africana, gli italiani potranno finalmente godere del primo weekend estivo di questa stagione. Tra venerdì, sabato e domenica il sole la farà da padrone ovunque mentre le temperature cresceranno sempre di più toccando anche punte vicino ai 40 gradi all'estremo Sud.Continua a leggere

Estate - dal weekend Arriva il caldo africano : punte vicine ai 35 gradi al Sud : La fase meteorologica instabile sul nostro Paese, specialmente al meridione, si è completamente conclusa. In queste ore un anticiclone di origine africana sta infatti risalendo velocemente alle nostre latitudini e già in queste ore sta portando il bel tempo specialmente al Sud, dove le giornate di pioggia degli scorsi giorni sembrano un lontano ricordo. Nonostante ci siano stati numerosi danni, specialmente nel Salento, nel Sud della Puglia, la ...

Meteo : Arriva il caldo torrido - nel weekend temperature fino a 40° : Maggiormente colpite le regioni meridionali e quelle centrali tirreniche. Ma non durerà molto: calo costante da lunedì e nei giorni successivi

Dopo il maltempo Arriva il caldo : corsa per salvare le semine - un mese di ritardo : “Con l’arrivo del sole nelle campagne è corsa per salvare le semine dal granoturco alla soia, dai legumi alle patate, ma anche per piantare pomodori e meloni, per recuperare il tempo perduto a causa del maltempo senza tregua che ha fatto accumulare circa un mese di ritardo“: è quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che il caldo asciuga i campi e permette finalmente di entrare nei terreni per effettuare le necessarie operazioni ...

Arriva il caldo! Meteo - scoppia l’estate : temperature fino a 32 gradi : Sole e caldo in arrivo.Il vortice di origine polare che sta interessando l’Italia scivolerà verso Sud nei prossimi giorni, nel contempo l’alta pressione delle Azzorre guadagnerà terreno sul resto delle regioni. Nel corso del prossimo weekend, tra sabato 1 e domenica 2 giugno, mezza Italia si troverà in piena estate, il resto dovrà fare i conti ancora con temporali e grandinate. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che dalla giornata di ...

Meteo Italia : svolta nei primi di Giugno - Arriva il caldo! : L'ennesima perturbazione di questo Maggio altamente instabile e più fresco della norma sta interessando la penisola: fra oggi e domani dispenserà piogge e temporali diffusi, anche di forte...

Meteo - sorpresa "amara" : ecco quando Arriva finalmente il caldo : Gli esperti consigliano prudenza: a fine mese temperature in aumento, ma nessun assaggio d'estate. La svolta vera arriverà...

Meteo - niente Primavera : ancora freddo e pioggia. Quando Arriva il caldo : Instabilità atmosferica senza sosta . Da diverse?settimane il clima sul nostro Paese è decisamente anomalo, con temperature bloccate da giorni sotto la media stagionale. L’Italia è intrappolata in un vortice di bassa pressione, colmo di piogge e temporali, fanno sapere gli esperti de ‘IlMeteo.it’. In queste ore “troviamo parecchi rovesci e temperali sui settori centro-orientali della Sicilia e nel sud della ...

Quando Arriva il caldo in Italia : previsioni meteo e temperature : Quando arriva il caldo in Italia: previsioni meteo e temperature Quando arriva il caldo? È una frase che ricorre spesso in queste ultime settimane. Infatti l’Italia sta vivendo un maggio abbastanza anomalo dal punto di vista delle temperature e del meteo. Al nord come al sud il clima è ancora rigido e sta piovendo con una certa insistenza. Quando arriva il caldo in Italia, metà maggio tardo-autunnale La speranza di riporre ...

La svolta meteo : Arriva il caldo rovente. A fine maggio esplode bolla africana : fino a 40° : Dall’inverno all’estate senza passare per la primavera. Quella che si prospetta è una impennata improvvisa delle temperature che a fine mese porterà un caldo inaspettato con picchi di 40 gradi specialmente sulla Sicilia.Continua a leggere

Meteo Italia : Arriva il caldo africano. Dal gelo alle temperature roventi : Meteo maggio, l’inverno diventa estate. Sono previste importanti novità nelle prossime settimane: se la primavera è la grande assente, viene ora confermato il primo “boom estivo nella parte finale del mese con tanto sole e temperature fino a 40°C” fa sapere il team del sito ‘ILMeteo.it’. “Un’alta pressione di origine africana sta infiammando tutta la Penisola Iberica spingendosi con le propaggini più ...

Meteo - le Previsioni fino al 21 Maggio : lungo periodo freddo e piovoso - poi Arriva il caldo ma continuerà il maltempo : Meteo – L’Italia continuerà ad essere colpita da forte maltempo per gran parte del mese di Maggio, almeno per i prossimi dieci giorni: dapprima con una forte anomalia termica negativa, un freddo intenso, quasi invernale, che inizierà domani, Domenica 12 Maggio, per l’ennesima irruzione artica di questa primavera, e persisterà almeno fino al 17 Maggio. Poi dovrebbe arrivare un po’ di scirocco con l’Anticiclone ...

Meteo - quando Arriva (finalmente) il caldo : Si stanno concretizzando gli scenari "ventilati" (perdonate il gioco di parole) dagli esperti Meteo qualche giorno fa. Nel...

Meteo - Italia spaccata in due : pioggia e freddo al Nord - qualche ora di caldo al Sud. E nel weekend Arriva un’altra irruzione Artica : Meteo – L’Italia è letteralmente divisa in due in queste ore: al Sud fa caldo, pur con nubi alte e stratiformi che oscurano il sole in molte località. Abbiamo valori decisamente miti su tutte le Regioni con gli attuali +27°C di Palermo, +26°C di Catania, +25°C di Cagliari, +24°C di Olbia, +22°C di Pescara e Cosenza mentre al Nord continua a piovere soprattutto tra Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia con ...