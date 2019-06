Luigi Di Maio a Ue “Comportamento elettorale | no manovra correttiva”

Luigi Di Maio - rivolta interna. Retroscena sui ministri M5s : terrore puro - telefonate disperate a Grillo : Il rimpasto fa paura ai grillini tanto quanto a Luigi Di Maio fa paura la caduta del governo. E così il vicepremier è disposto a tutto pur di rimanere attaccato alla gonna di Matteo Salvini. Il ministro del Lavoro non ha negato la possibilità di una "revisione di poltrone": far cadere le teste di al

Luigi Di Maio : “No alla manovra correttiva - spiegheremo le nostre ragioni alla Ue” : Luigi Di Maio è chiaro: non ci sarà una manovra correttiva. Nelle trattative che si aprono ora fra Roma e Bruxelles, per evitare la procedura d'infrazione bisognerà spiegare le ragioni del governo su quanto fatto fino ad ora. "E sia ben chiara una cosa: questa trattativa non la devono fare i burocrati, ma deve passare anche per il Parlamento in modo tale da mettere tutti i paletti politici che servono per tutelare i cittadini".Continua a leggere

Davide Casaleggio si muove per il voto - caos nel M5s : perché Luigi Di Maio ha le ore contate : C'è una partita nella partita ed è tutta interna. Il Movimento 5 Stelle, dopo la batosta delle elezioni europee, non può tornare alle urne. Lo sa bene Luigi Di Maio che sembra pronto a tutto pur di assecondare l'alleato leghista. Così facendo, però, il leader pentastellato impone ai suoi un dietrofr

Luigi Di Maio - incontro al Quirinale con Sergio Mattarella : il M5s vuole che il governo vada avanti : Luigi Di Maio è stato ricevuto da Sergio Mattarella al Quirinale dopo il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con il suo ultimatum al governo. L'incontro non era stato prefissato e il vicepremier cinque stelle è salito al Colle per confermare la volontà del Movimento di andare avanti

Luigi Di Maio ricevuto al Quirinale : “Per me questo governo deve andare avanti per 4 anni” : Questa mattina il vice presidente del Consiglio e ministro Luigi di Maio è stato ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Ora dobbiamo necessariamente affrontare il tema della legge di bilancio che non prevede solo accordi di maggioranza, ma la compattezza del governo".

M5s - cresce la fronda anti-Lega di Roberto Fico - Luigi Di Maio teme il ribaltone : Roberto Fico a Luigi Di Maio che gli chiedeva delle sue intenzioni dopo la dichiarazione durante la festa della Repubblica sui rom e sugli immigrati lo ha detto molto chiaramente: "Ho solo affermato i valori della Repubblica e della Costituzione. Non possiamo cedere ancora alla Lega, altrimenti il M

Vittorio Feltri danza sul cadavere politico di Luigi Di Maio : "Il suo record del mondo" : A L'aria che tira di Myrta Merlino su La7, in collegamento, ecco Vittorio Feltri. Il direttore di Libero incassa i complimenti della conduttrice per la chiarezza del titolo di apertura di oggi e incassa anche l'applauso del pubblico. Dunque, ringrazia: "Visto che un quotidiano è popolare per definiz

Luigi Di Maio avverte Matteo Salvini : Chi tradisce il contratto di governo tradisce il Paese : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna a rassicurare Giuseppe Conte dopo il suo appello di ieri: "Nessuno vuole vivacchiare", garantisce. Ma lancia anche un chiaro messaggio al leader della Lega Matteo Salvini: "Chi tradisce questo contratto tradisce il Paese. Ed io di sicuro non voglio tradire i cittadini che continuano a credere in questo governo".

Luigi Di Maio risponde a Conte e sfida Salvini : "Fiducia nel premier - stop agli attacchi ai ministri M5s" : Ha risposto un'ora e mezza dopo, Luigi Di Maio. Il leader del M5s ha scelto Facebook per replicare a Giuseppe Conte e alla sua richiesta di fiducia, mentre Matteo Salvini lo aveva fatto alle 19.10 via Twitter. Piccolo dettaglio, non marginale: non è previsto alcun incontro a tre tra il premier e i s

Andiamo avanti con lealtà - questa è unica maggioranza possibile! Luigi Di Maio risponde a Conte : Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, risponde all'appello del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla tenuta del governo: "questa è l’unica maggioranza possibile e che può servire meglio il Paese. Andiamo avanti con lealtà e coerenza". Ma Di Maio chiede anche di mettere fine agli attacchi ai ministri M5s e alle proposte fuori dal contratto di governo.

Luigi Di Maio bruciato da Salvini - muto su Conte : gaffe disastrosa o segnale inquietante : Nei tempi "alla Bolt" della politica gialloverde, il silenzio di Luigi Di Maio dopo (anzi, durante) la conferenza stampa di Giuseppe Conte suona quasi come una figuraccia. Mentre il premier sta ancora parlando a Palazzo Chigi, dopo aver chiesto ai leader di Lega e M5s se hanno ancora intenzione di a

Luigi Di Maio contro Roberto Fico : "Si è venduto al Pd?" - il sospetto che agita il M5s : Parole completamente fuori luogo. Parole pesantissime, quelle di Roberto Fico che dedica il 2 giugno, festa della Repubblica, a immigrati e rom. Una chiara provocazione a Matteo Salvini e alla Lega in un momento difficilissimo per il governo. Una provocazione piovuta poco dopo l'invito di Luigi De M

Agorà - il generale Leonardo Tricarico inchioda Luigi Di Maio : "Perché dovrei vergognarmi?" : Scatta il taglio alle pensioni cosiddette d'oro voluto da Luigi Di Maio e M5s. E se ne parla ad Agorà, il programma di Rai 3 condotto da Serena Bortone. Ospite in studio il generale Leonardo Tricarico, una delle tante persone colpito dal taglio. "Non avrei nulla da aggiungere - premette - perché non

M5s peggio del Pd - ecco tutte le correnti : Luigi Di Maio destinato al fallimento : Diversità, come no. M5S ha ereditato tutti i tic tipici dei partiti della Prima e della Seconda Repubblica. Uno su tutti è il correntismo. Quando tutto va bene sono uniti. Appena le cose si mettono storte, nel Movimento emergono le divisioni. Organizzate più o meno strutturalmente in correnti. Di ba