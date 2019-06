Kim Rossi Stuart | lite al parco con Ilaria Spada incintissima

Formula 1 – Valentino Rossi chiama - Kimi Raikkonen risponde : “grazie leggenda - spero che…” : Kimi Raikkonen ringrazia Valentino Rossi per il videomessaggio di congratulazioni per i 300 Gp in Formula 1 Kimi Raikkonen ha raggiunto domenica quota 300 Gp: il finlandese ha ricevuto tantissimi messaggi di congratulazioni, tra cui anche quello di Valentino Rossi. Il Dottore si è complimentato col finlandese dell’Alfa Romeo, nonostante i due non si siano mai incontrati. Il videomessaggio di Valentino Rossi ha particolarmente colpito ...

Formula 1 – Domenica in moto per Kimi Raikkonen - sui social spunta il commento di Valentino Rossi [GALLERY] : Valentino Rossi incita Kimi Raikkonen sui social: il commento del Dottore sotto al post social del pilota finlandese dell’Alfa Romeo Domenica in moto per Kimi Raikkonen: alla vigilia del Gp di Spagna, valido per il quinto round della stagione 2019 di Formula 1, il pilota finlandese dell’Alfa Romeo ha trascorso una giornata a tutta velocità con la sua famiglia, divertendosi anche con la sua moto da cross. Raikkonen ha poi ...

Kim Rossi Stuart - Ilaria Spada incinta : secondo figlio - foto pancione : Kim Rossi Stuart, Ilaria Spada incinta: le foto del pancione, secondo bebè in arrivo Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada sono pronti a diventare di nuovo genitori. A confermarlo gli scatti divulgati dal settimanale Nuovo che ha pizzicato la coppia a Roma mentre stava facendo degli acquisti in un negozio per bebè. Ma l’indizio principe […] L'articolo Kim Rossi Stuart, Ilaria Spada incinta: secondo figlio, foto pancione proviene da Gossip ...