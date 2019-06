Jacobelli | ' Conte ha le idee molto chiare | vuole un grande centravanti | forse anche due'

Blastingnews

(Di giovedì 6 giugno 2019) Ufficializzato Antoniocome tecnico, l'Inter è pronta a lanciarsi sul mercato con l'obiettivo di allestire una squadra in grado di competere in Serie A ed in Champions League. Per adesso l'unico giocatore ufficializzato per la prossima stagione è Diego Godin, difensore centrale in arrivo a parametro zero dall'Atletico Madrid. A proposito di mercato ha parlato il direttore di Tuttosport Xavier, soffermandosi sulle possibili trattative che potrebbero riguardare la società di Suning e sulle specifiche richieste di Antonio. Lo stesso direttore ha fatto i complimenti al tecnico leccese, lodando il suo coraggio nell'accettare la scelta dell'Inter nonostante i pareri contrastanti e le critiche piovute sia dalla tifoseria bianconera che da quella interista: in particolar modo la Curva Nord che lo ha accolto con un post sui social non nella maniera ideale. Il mercato ...

fcin1908it : Jacobelli: 'Conte ha le idee chiare, mi aspetto una grande Inter. Icardi? Ecco dove credo andrà' -… - gianpy_italy : RT @piricoddi: #ZaukerMercato Esclusiva #Jacobelli: come risarcimento per l'arrivo di #Conte all' #Inter , la #Juventus chidera al Tribunal… - piricoddi : #ZaukerMercato Esclusiva #Jacobelli: come risarcimento per l'arrivo di #Conte all' #Inter , la #Juventus chidera al… -