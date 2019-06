Casting per una serie TV per la RAI con Alessio Boni e progetti di ' Teatro di Documenti'

Blastingnews

(Di giovedì 6 giugno 2019)aperti per la ricerca di comparse per unaTV prodotta da Moviheart in sinergia con RAI Fiction, e per la ricerca di attori e attrici per alcune produzioni deldidi Roma per la prossima stagione teatrale. Enrico Piaggio, un sogno italiano Per la realizzazione di una importantetelevisiva dal titolo Enrico Piaggio. Un sogno italiano, incentrata sulla vita del noto imprenditore, sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di comparse. La, prodotta da Moviheart in collaborazione con RAI Fiction, sarà diretta dal regista Umberto Marino e avrà nell'attoreil proprio interprete principale. In particolare, la richiesta è orientata verso uomini e donne di età compresa tra 18 e 65 anni, e bambini e bambine tra 8 e 10 anni. A tale proposito, tenuto conto che latelevisiva è ambientata nell'immediato dopoguerra, per l'esattezza ...

ChrisWisniewsk1 : RT @enCASTingcalls: ITALY: attori uomini/donne, 25-35, Italiano (fluente), per pubblicitá retribuita a Brescia [P] #italy #brescia #italian… - ChrisWisniewsk1 : RT @enCASTingcalls: ITALY: attori uomini/donne, 20-30, Italiano (fluente), per pubblicitá a Milano [P] #italy #milano #italian #castingcall… - pourlamour1969 : RT @lessentielest: Dopo che avevo comprato il vestito anni 70 e il biglietto per milano lauro se ne esce con i casting -