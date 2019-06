Camminata veloce | quanto bere per non essere disidratati

dilei

(Di giovedì 6 giugno 2019) Con la, attività perfetta per chi ha problemi di schiena e non può dedicarsi al running, è possibile bruciare calorie (mediamente 100 ogni 3 km in piano) e ottimizzare in maniera rapida l’efficienza del sistema cardiovascolare. Se si punta a ottenere risultati e a non danneggiare il fisico, è molto importante fare attenzione all’idratazione.durante le camminate veloci è particolarmente rilevante se si fa attività fisica in un ambiente freddo. In questi frangenti, ma anche quando si cammina in quota a prescindere dalla temperatura, è facile disidratarsi. Nei casi in cui l’altitudine è elevata l’aria è infatti più secca e può rendere difficile avvertire la sensazione di sete. È essenziale, quindi, sforzarsi dianche se di primo acchito si pensa di non aver voglia di farlo. Tenere sotto controllo i livelli di idratazione durante la ...

