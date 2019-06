A quanto pare Blizzard avrebbe cancellato un gioco in sviluppo da due anni

eurogamer

(Di giovedì 6 giugno 2019) Ahaunche era in via dida due. Come riporta Gamespot, lo sviluppatore David Gibson che ha lavorato allodi Overwatch, nel 2017 aveva iniziato a lavorare su un progetto dinon annunciato, almeno secondoriporta la sua pagina di LinkedIn.Lo sviluppatore ha lavorato alper due, prima di dare recentemente il suo addio alla società. Attualmente non è chiaro che tipo di progetto fosse; Gibson ha semplicemente pubblicato un tweet rivelando così la notizia."Mi spiace, ma non vedrete mai quello che abbiamo realizzato negli ultimi due" si legge. Lodi unè senza dubbio un processo lento e non è raro che una serie di progetti vengano poi cancellati per una serie di motivi. Gibson non ha svelato quali siano i motivi dietro alla sua cancellazione, né se il suo licenziamento sia collegato al ...

L_valhalla : @JessGab8 Nel tweet non ho scritto appositamente niente sull’incesto perché sapevo che sarebbe stato frainteso, e a… - onda_di_mare : RT @Lady_ofShalott_: Insomma, mi danno addosso perché sono contraria all’alternanza scuola/lavoro. Tra le argomentazioni: come insegnante h… - mongeniustudio : Comunque siete delle teste di cazzo io sono no victorias secret model ma il body shaming é body shaming, una mia am… -