GF16 | La Decisione di Ambra Lombardo!

(Di mercoledì 5 giugno 2019)Lombardo, ex concorrente del Grande Fratello vuole dedicarsi al mondo dello spettacolo. Ecco ladella nuova fiamma di Chicco Nalli! Grande Fratello 16:Lombardo si licenzia dal suo lavoro per intraprendere la carriera televisiva! Il famoso programma televisivo, il ‘Grande Fratello’, sembrerebbe aver sconvolto completamente la vita diLombardo. La donna, dopo la partecipazione al reality show di Canale 5, ha preso unaimprovvisa e alquanto inaspettata, quella di lasciare il suo lavoro da insegnante per impegnarsi seriamente nel mondo dello spettacolo. Inoltre, sembrerebbe che la trentatreenne abbia lasciato il suo ragazzo, con la quale era fidanzata, fuori dalla casa del grande fratello, da qualche mese. La Lombardo ha sempre desiderato farsi strada in televisione, fin da quando era bambina. All’interno della casa più spiata d’Italia,Lombardo ...

