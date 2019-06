ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 giugno 2019) FQ Magazine Vieni da me, la battuta hot di Caterina Balivo a Giorgio Mastrota: gelo in studio Un bambino di 12 anni è stato dichiarato morto il 24 maggio scorso dai medici che hanno provato a salvarlo all’IU Health Bloomington Hospital, in Indiana. Secondo quanto riporta la CNN, il bimbo presentava segni di abusi e malnutrizione. Il padre, Luis Posso, 32 anni, e la compagna di lui, Dayana Medina-Flores, di 25, sono stati arrestati con l’accusa di omicidio, abbandono di minore, sequestro di persona e percosse. Stando a quanto riportato negli atti giudiziari, il bambino avrebbe trascorso l’ultimacon unin undi un motel, in Indiana,. Tra le prove raccolte ci sarebbero dei video che mostrano Dayana Medina-Flores entrare in...

Cascavel47 : Dodicenne muore dopo una settimana legato in bagno con un collare, senza acqua e cibo -