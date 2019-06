Csm | riunioni notturne per pilotare le nomine

huffingtonpost

(Di mercoledì 5 giugno 2019) L’ex consigliere del Csm Luca Palamara agiva soprattutto di notte.a tarda sera in un albergo della Capitale, durante le quali l’ex presidente dell’Anm tesseva la sua rete perlee “farla pagare” a Pignatone e al suo principale nemico: l’aggiunto Paolo Ielo, che aveva trasmesso ai colleghi di Perugia gli atti che lo potevano accusare di corruzione. È una fitta trama di incontri, regali e favori quella che emerge dagli atti processuali trasmessi dai magistrati di Perugia al Csm e al ministero della Giustizia. La descrive il Corriere della Sera:La riunione per chiudere la partita del procuratore di Roma si svolge a tarda sera in un albergo romano. Nella stessa saletta ci sono il magistrato Luca Palamara, i due parlamentari del Pd Luca Lotti e Cosimo Ferri, e cinque consiglieri del Csm. Due — si è scoperto ...

