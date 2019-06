Se i bambini sotto i dieci anni sono più vecchi dei senatori

Immigrati vivevano stipati a Torino! In 30 in un sottoscala - anche due bambini : La polizia li ha trovati accalcati dentro al sottoscala di un palazzo nella periferia nord di Torino, dopo la segnalazione di alcuni condomini. Trenta Immigrati di orgine pakistana, tra cui due bambini, uno in condizioni igieniche preoccupanti, vivevano in uno spazio di poco più di 50 metri quadrati di un ex bar di via Portula, nel quartiere Madonna di Campagna. Durante lo sgombero sette di loro sono stati portati dal personale del 118 ...

Spopolano negli Usa le discoteche per i bambini sotto i 12 anni : A New York è nata una discoteca appositamente pensata per bambini dai 6 ai 12 anni e i loro genitori. E’ un bambino di 9 anni il dj di queste feste che si tengono nel pomeriggio. Fuzipop, questo il nome della discoteca, “vuole celebrare la musica il ballo e lo stare assieme per la prossima generazione di bambini della città”, e assicurano che l’idea è nata perché i bambini chiedono spesso di poter partecipare a questo tipo di feste, e ...

Altroconsumo - “slitta a novembre obbligo di dispositivi antiabbandono sui seggiolini in auto per bambini sotto i 4 anni” : Slitta a dopo l’estate l’obbligo di dotarsi di dispositivi anti-abbandono per i seggiolini dei bambini sotto i 4 anni. Lo ha svelato Altroconsumo di giugno elencando l’insieme di passaggi burocratici che precedono l’eventuale approvazione. Una procedura che – passando anche per la Commissione europea – porterà uno “slittamento dell’obbligo a non prima del 19 novembre 2019″, sostiene l’associazione ...

Cipro sotto choc - il serial killer Nikos Metaxas confessa : “Ho ucciso cinque donne e due bambini” : Cipro sotto choc dopo il ritrovamento di un’altra delle vittime di Nikos Metaxas, il militare 35enne autore di almeno 7 omicidi. Il primo serial killer della storia dell’isola ha confessato di aver ucciso cinque collaboratrici domestiche straniere e due bambine di 6 e 8 anni. Il caso ha portato alle dimissioni del ministro della giustizia e del capo della polizia, accusati di non avere indagato a fondo la sparizione delle donne proprio perché ...

Emergenza Yemen. Muoiono donne e bambini - sotto bombe anche italiane : Oggi, la capacità degli yemeniti di accedere a cure sanitarie di qualsiasi tipo è diminuita drasticamente perché il conflitto ha devastato l'economia e svalutato i risparmi, lasciando la maggior ...

Niente smartphone per i bambini sotto i 2 anni secondo l'OMS : ... mentre tutti i giorni si dovrebbe prevedere un po' di sport o comunque degli svaghi che includono il movimento fisico e l'esplorazione del mondo. l'OMS consiglia ai genitori di dedicare almeno 180 ...

Ryanair supplemento neonato : 25 euro per i bambini sotto i 2 anni : Ryanair supplemento neonato: 25 euro per i bambini sotto i 2 anni Ryanair, molto attiva anche recentemente nel reclutamento di personale, è famosa per essere la compagnia aerea low cost per antonomasia. Nel tempo più volte è stata oggetto di polemiche e critiche per alcune politiche aziendali in base a cui i servizi aggiuntivi offerti ai clienti rappresentano voci in più che incidono sul costo definitivo del biglietto. L’ultimo ...