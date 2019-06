Salvini e Di Maio | crisi già aperta Il quirinalista del Corriere | Quanto c' è da

Sblocca cantieri verso l'accordoSvolta - Di Maio-Salvini "fiduciosi" : Durante l’incontro a Palazzo Chigi sul decreto Sblocca cantieri la Lega fa muro e non ritira l’emendamento al provvedimento che sospende per due anni il codice degli appalti. E così Conte, visibilmente irritato, ha rinviato, dopo neanche un’ora, la seduta Segui su affaritaliani.it

Di Maio avverte Salvini : 'Chi tradisce questo contratto è sleale verso il Paese' : Le tensioni nel Governo, nonostante gli avvertimenti del Premier Conte, sembrano aumentare. In quanto a molti sembra sempre più evidente che Salvini abbia intenzione di far cadere l'esecutivo, Di Maio ora ha lanciato un avvertimento al leader della Lega, dichiarando che tradire il contratto significa tradire tutto il paese. Il capo del Movimento 5 Stelle chiede inoltre un maggior rispetto per i ministri pentastellati, vittima sempre più spesso ...

Di Maio a Salvini : “Chi tradisce il contratto - tradisce il Paese” : “Nessuno vuole vivacchiare. Siamo la prima forza politica in Parlamento, abbiamo sempre dimostrato lealtà a questo governo. Vogliamo andare avanti per continuare a dare risposte agli italiani. Non c’è altro tempo da perdere. Le parole più belle sono i fatti”. Con queste parole Luigi Di Maio apre la sua intervista al Corriere della Sera in cui commenta la situazione del governo e la conferenza stampa di Giuseppe Conte. E suI ...

Matteo Salvini e Di Maio "come Schettino". Bersani - terrificante voce che gira a Palazzo : "Quando si vota" : Parla di "tentazione Schettino", Augusto Minzolini. Matteo Salvini e Luigi Di Maio penserebbero di abbandonare la nave del governo "prima dello schianto", rappresentato da una manovra d'autunno lacrime e sangue di cui nessuno vorrebbe assumersi la paternità. Nel suo (durissimo) retroscena commentato

Giuseppe Conte torna ad avvertire Salvini e Di Maio : “Il governo non può diventare una burla” : Dopo l'ultimatum lanciato in una sorta di messaggio alla nazione ai suoi vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna ad avvertire i leader di Movimento 5 Stelle e Lega: "Il governo del cambiamento non può diventare una burla”. Conte è preoccupato dallo "choc" elettorale del M5s e dalla "sovraeccitazione" per il trionfo alle europee del Carroccio.Continua a leggere

Matteo Salvini - avviso di sfratto a Di Maio e Conte : "Se fra 15 giorni..." - conto alla rovescia : "Se tra 15 giorni ci ritroviamo con gli stessi ritardi, rinvii, allora è un problema". Matteo Salvini, intervistato da Rtl102,5, non nasconde come la tregua di governo siglata lunedì sera (a distanza) con Giuseppe Conte e Luigi Di Maio non sia solo "fragile", ma quasi "di facciata". Al leader del M5

Luigi Di Maio avverte Matteo Salvini : Chi tradisce il contratto di governo tradisce il Paese : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna a rassicurare Giuseppe Conte dopo il suo appello di ieri: "Nessuno vuole vivacchiare", garantisce. Ma lancia anche un chiaro messaggio al leader della Lega Matteo Salvini: "Chi tradisce questo contratto tradisce il Paese. Ed io di sicuro non voglio tradire i cittadini che continuano a credere in questo governo".

Ferruccio De Bortoli ad Agorà : "Chi sono Salvini e Di Maio - l'equivoco di fondo di questo governo" : Ad Agorà su Rai 3, all'indomani della conferenza stampa-ultimatum di Giuseppe Conte, anche Ferruccio De Bortoli analizza il difficilissimo momento politico. E l'ex direttore del Corriere della Sera esordisce lanciano una proposta: "Una moratoria delle dichiarazioni", chiede a Lega e M5s, soprattutto

Governo - Conte a Salvini e Di Maio : 'O si lavora - o mi dimetto' : Senza dubbio, un vero e proprio ultimatum quello del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte all'indirizzo dei due vice-premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Senza tanti giri di parole, senza mezzi termini e senza utilizzare il politichese, il premier ha usato parole molto dure rivolte ai leaders politici delle due principali attuali forze politiche del Paese. Un aut aut, dunque, rivolto ai due vice-premier che sostengono il suo ...

Governo - Conte minaccia le dimissioni : «Salvini e Di Maio dicano se continuare» : Il premier: «Chiedo alle forze politiche una risposta chiara, inequivoca e rapida. Il Paese non può attendere». Salvini: «Vogliamo andare avanti». Di Maio: «Stop attacchi a ministri M5s». In serata salta lo sblocca cantieri, i 5 Stelle: «Dalla Lega un muro»

Luigi Di Maio risponde a Conte e sfida Salvini : "Fiducia nel premier - stop agli attacchi ai ministri M5s" : Ha risposto un'ora e mezza dopo, Luigi Di Maio. Il leader del M5s ha scelto Facebook per replicare a Giuseppe Conte e alla sua richiesta di fiducia, mentre Matteo Salvini lo aveva fatto alle 19.10 via Twitter. Piccolo dettaglio, non marginale: non è previsto alcun incontro a tre tra il premier e i s

Conte rispetta la commissione UE e avverte Salvini e Di Maio : “Smettetela!” Salvini risponde subito : Giuseppe Conte batte i pugni e alza la voce con i due ministri Salvini e Di Maio “Il mio motto è sobri nelle parole e operosi nelle azioni. Ma se continuiamo nelle provocazioni per mezzo di veline quotidiane, nelle freddure a mezzo social, non possiamo lavorare. I perenni costanti conflitti comunicativi pregiudicano la concentrazione sul … Continue reading Conte rispetta la commissione UE e avverte Salvini e Di Maio: ...

Ultimatum di Conte ai vicepremier : pronto a dimettermi se litigate. Salvini e Di Maio : vogliamo andare avanti : Il premier traccia un bilancio del primo anno di governo e lancia un Ultimatuma a Lega e M5S dopo le tensioni degli ultimi giorni e avverte: serve più lungimiranza, basta litigare a mezzo stampa o con «sparate» sui social network, altrimenti rimetto il mandato al Quirinale. Di Maio e Salvini: «Andiamo avanti con questa maggioranza»...

Matteo Salvini e Di Maio - il sondaggio Diamanti pietra tombale sul M5s : "Cosa c'è dietro il trionfo Lega" : Anche il sondaggio di Ilvo Diamanti per Repubblica certifica come il successo della Lega alle elezioni europee del 26 maggio sia stato il trionfo di Matteo Salvini, "in primo luogo su Luigi Di Maio, perché i partiti sono ormai identificati con i loro leader". Leggi anche: M5s peggio del Pd, ecco tu