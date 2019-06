Stai esagerando, non hai niente! Ma il piccolo Oliver muore di meningite (Di martedì 4 giugno 2019) Avrebbero respinto le paure di una madre secondo cui suo figlio aveva la meningite poche ore prima della morte del bambino. Ora due medici e due infermieri sono nei guai. Georgie Hall, 38 anni, afferma che il paramedico Graham Scott ha accusato il figlio Oliver, di sei anni, di aver cercato di "esagerare" la sua malattia e, in tal senso, di aver “finto di inciampare”, chiedendo alla donna se avesse "cercato su Google" i sintomi. Scott avrebbe dichiarato che passava molto del suo tempo a occuparsi di mamme "eccessivamente ansiose".



I dottori hanno quindi mandato a casa Oliver convinti che avesse una "normale infezione virale”. Ma le sue condizioni sono peggiorate e meno di 12 ore dopo è morto di meningite. Il bimbo inglese è morto il 24 ottobre del 2017. L'inchiesta sulla tragedia ha stabilito che due medici e due infermieri avrebbero sottovalutato in maniera fatale i sintomi di quella che poi si è rivelata una meningite.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di martedì 4 giugno 2019) Avrebbero respinto le paure di una madre secondo cui suo figlio aveva lapoche ore prima della morte del bambino. Ora due medici e due infermieri sono nei guai. Georgie Hall, 38 anni, afferma che il paramedico Graham Scott ha accusato il figlio, di sei anni, di aver cercato di "esagerare" la sua malattia e, in tal senso, di aver “finto di inciampare”, chiedendo alla donna se avesse "cercato su Google" i sintomi. Scott avrebbe dichiarato che passava molto del suo tempo a occuparsi di mamme "eccessivamente ansiose".I dottori hanno quindi mandato a casaconvinti che avesse una "normale infezione virale”. Ma le sue condizioni sono peggiorate e meno di 12 ore dopo è morto di. Il bimbo inglese è morto il 24 ottobre del 2017. L'inchiesta sulla tragedia ha stabilito che due medici e due infermieri avrebbero sottovalutato in maniera fatale i sintomi di quella che poi si è rivelata unaProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

blingblingbangb : @GuyOverboard @_Cicci0 Ma infatti che non ci sia uno stigma sul bere o che i medici e, letteralmente, chiunque non… - MPezzin : RT @SuperErmy: Non so voi, ma a me girano le palle quando, mentre stai facendo una visita medica importante, squilla il telefono del medico… - elena_cauc : @TopaM79 @RAQU72 @MaKiSan43 @DdeNittis @Bruttilde @leo_the_teacher @sanspretensions @mirddyn_rm @Hollywood241077… -