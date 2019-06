Conte ha offerto una via d’uscita al Movimento 5 Stelle

huffingtonpost

(Di martedì 4 giugno 2019) In queste ultime ore la situazione politica interna ha avuto un’accelerazione imprevedibile con la inusuale conferenza stampa del Presidente del Consiglio, con la quale di fatto ha esplicitamente chiesto ai suoi due azionisti di poter esercitare pienamente il proprio ruolo, chiedendo anche, tra le righe del discorso di rinnovare la fiducia al suo governo.È significativa anche la circostanza chenon abbia espresso questa esigenza in un intervento in Parlamento, né in un di vertice di maggioranza, ma attraverso Tv e giornali. Si può ritenere cheabbia così facendo voluto far conoscere all’opinione pubblica i limiti del suo agire e la mancanza delle condizioni necessarie per governare dovuta alla estrema litigiosità dei due “vice”, che ha inteso mettere di fronte alle proprie responsabilità, con riferimento ...

borgianpiero : Ma solo io ho capito che ieri #Conte ha offerto un riequilibrio nel governo a seguito dei risultati ridimensionando di fatto #DiMaio ? - MTBRed1 : Peppe Conte si è offerto per la panchina della @OfficialASRoma. Abbiamo risolto il problema. #Conte #Roma #AsRoma - autonomia_op : abbiamo forse risolto un problema!!! il premier conte si è offerto in diretta tv nazionale come nuovo allenatore dell' @OfficialASRoma -