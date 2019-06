Coldiretti | record di giovani agricoltori in Italia

meteoweb.eu

(Di martedì 4 giugno 2019) “L’è al vertice in Europa per numero diin agricoltura con gli under 35 che sono alla guida di 57.621 imprese nel 2018, in aumento del 4,1% rispetto all’anno precedente“: è quanto emerge da una analisi delladivulgata in occasione della diffusione dei dati Istat relativi al lavoro e alla disoccupazione ad aprile. “Si tratta di una presenzaper l’ultimo quinquennio che ha di fatto rivoluzionato il lavoro in campagna dove – sottolinea la– il 70% delle impreseopera in attività che vanno dalla trasformazione aziendale dei prodotti alla vendita diretta, dalle fattorie didattiche agli agriasilo, ma anche alle attività ricreative, l’agricoltura sociale per l’inserimento di disabili, detenuti e tossicodipendenti, la sistemazione di parchi, giardini, strade, l’agribenessere e la cura del paesaggio o la produzione di ...

AssueroZ : RT @coldiretti: Brexit, Coldiretti: è record storico cibo italiano in UK (+18%) #3giugno - alcinx : RT @coldiretti: maltempo, Coldiretti: a mandare l’agricoltura ko è stata la caduta di oltre il doppio di precipitazioni rispetto alla media… - Simona_Riccio : RT @EdTroiano: Record di consumi di formaggi italiani all'estero (+14%) A guidare la classifica degli appassionati di formaggi Made in Ital… -