Abuso permessi 104 | rischio licenziamento

fondazioneserono

(Di martedì 4 giugno 2019) La Cassazione ha dovuto di nuovo ribadire che idella legge 104 servono per assistere un parente con disabilità grave e non per fare altre attività. Se si viene scoperti, il datore di lavoro è perfettamente legittimato nel licenziare la persona che ha sfidato la sorte, come indicato nell’ordinanza n. 8310/2019. Non è la prima volta che ci occupiamo di queste situazione: Nel 2018 abbiamo avuto una lavoratrice che aveva approfittato del permesso per portare la famiglia, senza la persona disabile, in una nota località turistica. Nel 2016 una lavoratrice, invece di assistere la madre, aveva usato idella Legge 104 per frequentare un corso universitario. Entrambe erano state licenziate. In un'altra occasione un lavoratore si era salvato perché durante le ore di permesso stava facendo la spesa per la madre e la sorella disabili. Ai lavoratori dipendenti ...

CiccinaLupo : RT @GiancarloDeRisi: Comunali, un candidato ogni 15 abitanti: l'assalto dei 'furbetti dei permessi' Paesini di montagna invasi da persone c… - monicavianello : RT @GiancarloDeRisi: Comunali, un candidato ogni 15 abitanti: l'assalto dei 'furbetti dei permessi' Paesini di montagna invasi da persone c… - MenegazziMarina : RT @GiancarloDeRisi: Comunali, un candidato ogni 15 abitanti: l'assalto dei 'furbetti dei permessi' Paesini di montagna invasi da persone c… -