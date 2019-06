Torna «Techetechetè» | e riparte da Fabrizio Frizzi

vanityfair

(Di lunedì 3 giugno 2019) Gli inizi Miss ItaliaL'amoreLa partita del cuoreGli eventiI quizI soliti ignotiPremio Regia TvTale e Quale GiuratoL'EreditàTelethon: la fotostoriaPer chi quegli anni li ha vissuti e per chi non li ha mai sentiti nominare,rappresenta l’anello di congiunzione fra passato e presente, un modo per riconnettere le generazioni di ieri e di oggi alla televisione di un tempo lontano, quella dei grandi varietà, degli sketch con Franca Valeri e dell’ombelico «a tortellino» di Raffaella Carrà. Le teche Rai conservano la memoria storica del servizio pubblico e permettono, durante tutta l’estate, di ripercorrere i momenti salienti del piccolo schermo con un topos sempre diverso, sempre coerente. La nuova stagione, chestasera, 3 giugno, su Raiuno a partire dalle 20.35, punta su un volto a cui siamo tutti affezionati e che ci ha lasciato troppo ...

