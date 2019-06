Pensioni | i risparmi di Quota 100 e Rdc saranno utilizzati per ridurre il deficit

Pensioni ultima ora e Reddito di cittadinanza : i miliardi risparmiati in LdB : Pensioni ultima ora e Reddito di cittadinanza: i miliardi risparmiati in LdB Pensioni ultima ora: probabilmente le due misure introdotte dal governo – Quota 100 e Reddito di cittadinanza – costeranno nel triennio meno di quanto previsto e stanziato dall’esecutivo. Questo sarebbe l’esito almeno in base alle stime prodotte. Uno studio della Cgil ha analizzato i primi mesi di Quota 100. Pensioni ultima ora, gli ...

Risparmio di 140 milioni per lo Stato! Pensioni d’oro - arriva il taglio da giugno : Il presidente Inps Pasquale Tridico lo ha annunciato ieri sera: "Saranno circa 25mila posizioni e c'è un Risparmio per lo Stato di 140 milioni". Il tetto oltre il quale il taglio interviene "è 100mila euro" ha spiegato Tridico, specificando che "solo la parte retributiva verrà tagliata". Gli assegni saranno ridotti anche del 40%.

Roberto Fico annuncia : “Tagliate le Pensioni d’oro alla Camera - risparmio da 20 min l’anno” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, annuncia il taglio delle pensioni d'oro per gli ex dipendenti di Montecitorio: "Abbiamo votato poco fa in Ufficio di presidenza il taglio di tutte le pensioni erogate da Montecitorio sopra i 100mila euro per un risparmio di 20 milioni all'anno. Il taglio riguarderà in maniera progressiva tutti i trattamenti pensionistici più alti attualmente erogati".Continua a leggere