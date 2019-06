Motori – Promozioni e offerte Auto | Giugno 2019

sportfair

(Di lunedì 3 giugno 2019) Rassegna, marca per marca di sconti eche le Casemobilistiche propongono per il mese diL’estate sta arrivando ed il clima si fa bollente, e se state leggendo questa rassegna probabilmente per voi è giunto il momento di cambiare l’. Come ormai di consuetudine, ogni mese vi proponiamo lee le agevolazioni che le Casemobilistiche fanno per l’acquisto di nuove vetture, che siano conformi alle restrittive norme antinquinamento previste nei centri di molte delle nostre città. Con la speranza di poter essere sempre d’aiuto ai nostri lettori, abbiamo deciso di proporvi questa rassegna, contenente tutte leattualmente attive che scadranno in data 30. Per il Gruppo FCA lesono le seguenti: FIAT Con MegaRottamazione 500 Pop 1.2 69Cv in promo a 11.150 euro anziché a 14.500 euro, la Fiat Tipo 5porte ...

