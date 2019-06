L’accusa di stupro contro Neymar

Ora si conosce l’indirizzo torinese di Ronaldo. Sarà citato per L’accusa di stupro : Il Mirror rivela che gli avvocati di Kathryn Mayorga, la 35enne ragazza americana che accusa Cristiano Ronaldo di stupro, avrebbero rintracciato l’indirizzo italiano del portoghese. Gli avvocati di Ronaldo avrebbero fatto di tutto per tenere nascosta la sua residenza torinese e solo adesso l’accusa sarebbe riuscita a scoprire dove abita. In questo modo l’attaccante della Juve potrebbe essere citato in giudizio. Una volta ...