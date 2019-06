huffingtonpost

(Di lunedì 3 giugno 2019) Ieri notte, tornando a casa da un bellissimo concerto in compagnia di un fraterno amico, mi trovavo nei pressi di Lungotevere, a Roma, all’altezza di viale Trastevere.Faccio per girare a destra, provando a tagliare per la zona ZTL, credendo che a quell’ora fosse percorribile... niente da fare! Il cartello luminoso era “abbastanza” chiaro: “varco attivo”.Mentre facevo marcia indietro e mi reimmettevo sul Lungotevere, è stato proprio il mio amico ad “illuminarmi”:“Certo che è strano... se si parla di un varco, cioè di un passaggio, quando questo è attivo, dovrebbe essere percorribile, o no?”Dopo essermi documentato, ho constatato che tutto questo risale al dicembre del 2007, quando a Roma (nona conoscenza quando sia avvenuto in altre città italiane) è stata creata la Zona a Traffico ...

HuffPostItalia : I varchi attivi e non attivi sono dubbi linguistici - LatinaCorriere : Ztl a Latina, per tutta l'estate varchi attivi fino alle 2 di notte - -