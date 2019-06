Firenze - straniera aggredisce agenti : è la figlia a chiedere aiuto : Federico Garau La donna, in compagnia della piccola, ha iniziato a bere pesantemente fino ad ubriacarsi. Preoccupata, la bimba ha chiesto aiuto, ma la madre ha aggredito a graffi e morsi i poliziotti intervenuti In giro per Firenze con la figlia di 10 anni, una sudamericana completamente ubriaca ha aggredito i poliziotti intervenuti per portarle soccorso. Il fatto si è verificato durante la serata di ieri, all'incirca intorno alle ...