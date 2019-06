Dark Devotion - recensione

Dark Devotion - l'action RPG in 2D ispirato alle opere di Edgar Allan Poe - da oggi è disponibile su PC : l'action RPG in 2D di Hibernian Workshop, Dark Devotion, da ora è disponibile su PC via Steam, GOG e Humble Bundle al prezzo di 19,99 €. In futuro il gioco sarà disponibile anche per PS4 e Nintendo Switch.Caratterizzato da un sistema di combattimento dinamico e pesante, Dark Devotion mette alla prova la fede dei suoi giocatori più devoti e garantisce diversi percorsi di espiazione attraverso una varietà di meccaniche. Intrigati sistemi di ...

