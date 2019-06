Ue | Salvini | a Bruxelles chiederò meno tasse e più lavoro

Lettera Ue - mercoledì risponde Bruxelles. Salvini : “Vedremo chi ha testa più dura”. Di Maio : “No tagli al welfare - bene” : La Commissione Ue ha cominciato l’analisi della Lettera di risposta dell’Italia ai rilievi sul debito e prepara le conclusioni. “Vedremo chi avrà la testa più dura“, commenta Matteo Salvini da Potenza, durante un comizio a sostegno del candidato sindaco del centrodestra. Mentre, dopo il caos scatenato dalle bozze circolate nel pomeriggio di venerdì con i riferimenti a risparmi su welfare, reddito di cittadinanza o quota 100, ...

Lettera Ue - Di Maio soddisfatto : "Cancellati i tagli" | Mercoledì la risposta di Bruxelles | Salvini : "Vedremo chi avrà la testa più dura" : Dopo le tensioni nella maggioranza sul primo testo circolato ieri Il capo politico del M5s si dice soddisfatto della versione definitiva inviata da Tria alla Commissione Ue. Bruxelles analizzerà il documento e invierà una controreplica Mercoledì

Bruxelles : mercoledì rispondiamo alla lettera. Salvini : “Se ci dicono no - vedremo chi ha la testa più dura” : È arrivata a Bruxelles la lettera di risposta dell’Italia oggetto di una discussione tra il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, e il vicepremier dei Cinquestelle Luigi Di Maio, che è riuscito a far saltare - all’ultimo - i tagli al welfare che erano stati introdotti. Ed è la Commissione Ue a dettare i tempi: «Abbiamo iniziato l’analisi - ha dett...

Fra Salvini e Juncker - Conte sotto pressione (e "muto") a Bruxelles : Sono quasi le 22 quando Giuseppe Conte lascia palazzo Justus Lipsius a Bruxelles, al termine della cena informale con gli altri leader europei sulle nomine apicali dell’Ue dopo le elezioni. C’è la fila delle auto blu degli altri leader in uscita. Il premier italiano è costretto ad aspettare il suo turno e quei cinque minuti di attesa sembrano interminabili visto che non ha intenzione di proferire parola. I giornalisti e ...

Lo spread vola verso i 290 punti - Matteo Salvini : “Vediamo se arriva la letterina da Bruxelles” : Dopo le elezioni europee e in attesa della lettera della Commissione per contestare l'eccesso di debito italiano, lo spread torna a salire e raggiunge quota 290 punti. Matteo Salvini ha detto di aspettare "la letterina da Bruxelles", mentre il leader del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, ha parlato di "un costo enorme per l'Italia".

Bruxelles rovina la festa di Salvini e fa schizzare lo spread : "In arrivo la lettera - possibile multa da 3 - 5 miliardi" : Puntuale, arriva la lettera di Bruxelles. Puntuale, torna a salire lo spread. Al ministero dell’Economia sono in attesa nelle prossime ore della missiva, già largamente annunciata, da parte della Commissione Europea sui conti pubblici italiani. Ancora non del tutto smaltita l’euforia per il successo elettorale che lo ha consacrato di fatto primo azionista del Governo, Matteo Salvini si è subito calato nella ...

Elezioni europee - il Ppe gela Salvini : "Non ci alleeremo mai coi sovranisti". Altro disastro a Bruxelles : Alle Elezioni europee la "non vittoria" del Ppe, in difficoltà in tutte le nazioni, si potrebbe tradurre in un "polpettone" popolar-socialista-liberale all'Europarlamento di Strasburgo per escludere sovranisti ed euroscettici dal governo dell'Unione. "Per il Partito Popolare Europeo - ha spiegato il

Lettera di Bruxelles dopo il voto Salvini : "Stracceremo i vincoli Ue" : Preoccupazione e cautela. Sono questi i due 'sentimenti' che in questa fase coesistono a livello europeo sull'Italia. Vale per la Commissione come vale per i ministri finanziari dell'Eurogruppo. Dalla riunione di oggi dell'Ecofin (a 28), non sono emerse novita' ne' nuove indicazioni o moniti al governo italiano. Secondo quanto risulta la richiesta formale al Tesoro di chiarire i punti di vista italiani sulle ...

Europa - Salvini a Di Maio : a Bruxelles gli ultimi nostalgici : Salvini a Milano lancia la campagna con gli alleati sovranisti, si dice stanco del dibattito fascisti comunisti e replica alle preoccupazioni di Di Maio: 'guardiamo al futuro', nessun nostalgico al ...