Equitazione | Global Champions Tour Amburgo 2019 | ritiro per Emanuele Gaudiano | ancora

Equitazione - Global Champions Tour Amburgo 2019 : vince Daniel Deusser - dodicesimo Emanuele Gaudiano : Nella prima gara della tappa di Amburgo del Global Champions Tour di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, 12° posto per Emanuele Gaudiano su Caspar 232, unico azzurro in gara, che trova il netto sul percorso base, completato con il crono di 80″49. Vittoria per il tedesco Daniel Deusser su Killer Queen VDM, che chiude con un netto in 70″66, con un buon margine sulle due amazzoni statunitensi che completano il podio, ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2019 : Martin Fuchs diventerà una leggenda - fine settimana da dimenticare per Alberto Zorzi : Si è appena concluso il fine settimana del Longines Global Champions Tour 2019, che in quel di Madrid ha messo in scena una serie di competizioni, in cui ad emergere è stato in maniera univoca lo svizzero Martin Fuchs, vero trionfatore del fine settimana, che si candida ad un ruolo da assoluto protagonista nel futuro, anche lontano. Il cavaliere elvetico ha dapprima testato Chica, chiudendo quattordicesimo e ventiduesimo nella prima giornata, ma ...

Equitazione - Global Champions Tour Madrid 2019 : 45° Alberto Zorzi - vincono i London Knights : Nella seconda ed ultima gara della tappa di Madrid del Global Champions Tour di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, 45° posto per Alberto Zorzi su Danique, unico azzurro in gara, che accumula ben dodici penalità sul percorso base, completato con il crono di 70″29. Vittoria per lo statunitense Spencer Smith su Theodore Manciais, terzo ieri nella prima prova, che chiude con un netto in 67″21, con un risicato margine ...

Equitazione - Global Champions Tour Madrid 2019 : 32° Alberto Zorzi - in testa i New York Empire : Nella prima gara della tappa di Madrid del Global Champions Tour di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, 32° posto per Alberto Zorzi su Danique, unico azzurro in gara, che accumula otto penalità sul percorso base, completato con il crono di 79″78. Vittoria per il tedesco Ludger Beerbaum su Cool Feeling, che chiude con un netto in 71″74, con un buon margine sul britannico Scott Brash su Hello Shelby, secondo in ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2019 : il circuito vola a Madrid per un fine settimana ricco di gare : Dopo le emozioni di Shanghai, torna la grande Equitazione, con il Longines Global Champions Tour 2019 che questa settimana fa tappa in quel di Madrid, capitale della Spagna, per una tre giorni piena di gare, con ben quindici competizioni in totale. Ad aprire il programma, venerdì 17 maggio alle ore 14.45 sarà l’Air Europa Trophy, seguita dal Caixabank Trophy, che assegnerà punti per il circuito a squadre, mentre sabato 18 si svolgerà la ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2019 : dominio belga a Shanghai - vince Gregory Wathelet : Si è chiuso con un vero e proprio dominio belga il fine settimana del Longines Global Champions Tour 2019 di Shanghai, in Cina, grazie al successo di Gregory Wathelet nella gara contro il tempo, percorsa in 59.27 secondi, in sella al suo Qualido 3, aggiudicandosi così il montepremi di 24250 euro. Seconda piazza invece per Pieter Devos, già vincitore a Miami, che non è riuscito a scalzare il connazionale per appena 43 centesimi su Jade v. ...

Equitazione - Global Champions Tour Shanghai 2019 : nono Alberto Zorzi - 14° Lorenzo De Luca : Nella principale gara di giornata della tappa di Shanghai del Global Champions Tour di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, nono posto per Alberto Zorzi, che centra il jump off ma chiude ultimo tra i protagonisti, mentre Lorenzo De Luca termina 14°, gravato di quattro penalità sul percorso base. Vittoria per l’amazzone israeliana Danielle Goldstein su Lizziemary, che dopo il netto sul percorso base, non accusa penalità ...

Equitazione - Global Champions Tour Miami Beach 2019 : male gli azzurri nella prova a squadre e fuori dalla gara individuale : Avara di soddisfazioni per i colori italiani la gara principale della tappa del Global Champions Tour di salto ostacoli di Miami Beach: Lorenzo De Luca su Evita van’t Zoggehof si ritira, mentre Alberto Zorzi su Danique è 54° ed ultimo. Gli azzurri restano così fuori dalla seguente prova valida per la classifica individuale. nella graduatoria individuale si porta in testa il belga Pieter Devos, vincitore della gara odierna, che vola a quota ...

Equitazione - Global Champions Tour Miami Beach 2019 : 13° Alberto Zorzi nella prima prova : Avara di soddisfazioni per i colori italiani la prima gara della terza tappa del Global Champions Tour di salto ostacoli, in corso a Miami Beach: Lorenzo De Luca non è stato schierato dai Berlin Eagles, mentre Alberto Zorzi su Danique si è classificato 13°. La gara è andata allo statunitense Kent Farrington su Creedance. La competizione a squadre, che detta la classifica del circuito, vede al comando i Saint Tropez Pirates, che precedono i ...

Equitazione - Longines Global Championship Tour 2019 : il circuito si sposta a Miami per la terza : Dopo la seconda tappa di Città del Messico torna il Longines Global Championship Tour di Equitazione 2019, e lo fa nella magica cornice di Miami Beach, proprio sulla suggestiva spiaggia affacciata sull’Oceano Atlantico, per una tre giorni molto importante. Ad aprire il programma, proprio domani (giovedì 18 aprile) sarà la prima gara a squadre, che si concluderà sabato 20, dopo una giornata piena di competizioni minori, mentre ...

Equitazione - Longines Global Championship Tour 2019 : Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi gareggeranno ai Miami : Dopo la prima tappa di Città del Messico torna il Longines Global Championship Tour di Equitazione 2019, e lo fa nella magica cornice di Miami Beach, proprio sulla suggestiva spiaggia affacciata sull’Oceano Atlantico, per una tre giorni molto importante. Ad aprire il programma, proprio domani (giovedì 18 aprile), sarà la prima gara a squadre, che si concluderà sabato 20, dopo una giornata piena di competizioni minori, mentre ...

Equitazione - Global Champions Tour Città del Messico 2019 : 42° Lorenzo De Luca - ritirato Alberto Zorzi : Avara di soddisfazioni per i colori italiani la gara principale della tappa del Global Champions Tour di salto ostacoli di Città del Messico: Lorenzo De Luca su Evita van’t Zoggehof si classifica al 42° posto, mentre Alberto Zorzi su Contanga è costretto al ritiro. La gara va al britannico Scott Brash su Hello Mr President. La competizione a squadre, che detta la classifica del circuito, va agli Shanghai Swans, che si impongono davanti ...