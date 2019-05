Twitter e Facebook hanno un problema con razzisti e suprematisti

Elezioni europee - meno fake news condivise su Facebook e Twitter : Secondo l'Oxford Internet Institute meno del 4% delle notizie su Twitter sono spazzatura, su Facebook sempre più utenti interagiscono con i media tradizionali ma le bufale possono ancora attecchire

Piano di Microsoft - Twitter - Facebook - Google e Amazon contro l'uso del web dei terroristi : Microsoft, Twitter, Facebook, Google e Amazon si impegnano per arginare l'utilizzo dei social da parte degli estremisti, individuare contenuti violenti e fornire report sulla trasparenza

Ridimensionare video per Instagram - Facebook - YouTube e Twitter online : Avete realizzato un bel video durante le vacanze o ad un evento e volete condividerlo sui social o su di una piattaforma di condivisione nel giusto formato e soprattutto con le giuste proporzioni? Qualsiasi siano le vostre esigenze, per Ridimensionare un video, non è necessario affidarsi a costosi (e professionali) programmi di editing video come […] Ridimensionare video per Instagram, Facebook, YouTube e Twitter online

L'Ue a Google - Facebook e Twitter : le maglie della rete per le fake news ancora troppo larghe : Mariya Gabriel, Economia digitale,, Andrus Ansip, Mercato unico digitale,, Vera Jourova, Giustizia e tutela dei consumatori, e Julian King, Unione della sicurezza, chiedono all'unisono 'ulteriori ...

I calciatori della Premier boicottano Twitter - Instagram e Facebook : “devono fare di più contro il razzismo” : In Inghilterra ed in Galles si sta muovendo qualcosa nel mondo del calcio per fare di più nella lotta contro il razzismo I calciatori in Inghilterra e in Galles stanno boicottando i social media nel tentativo di costringere le piattaforme online e le autorità calcistiche a fare di più per combattere gli abusi razzisti. Il boicottaggio arriva dopo una serie di episodi di abuso razzista diretti a giocatori sia online che sul campo. ...

Facebook down - WhatsApp down - Instagram down in tutto il mondo : secondo guasto della rete in un mese - cosa sta succedendo. Tutti su Twitter e Telegram : Facebook down, Instagram down e WhatsApp down. Dopo un mese dal blocco che aveva mandato in tilt la rete sembra che la storia si stia ripetendo. I due social sono bloccati, non permettono agli...

