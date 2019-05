Sparare a un cane si può | ma solo in questi casi

agi

(Di venerdì 31 maggio 2019) A distanza di ore dalla risoluzione del caso da parte dei Carabinieri, desta ancora sdegno la notizia che arriva da Molfetta, dove il padrone di undi piccola taglia ha sparato e ucciso un pitbull reo di avere attaccato, fino quasi ad ucciderlo, il suo cagnolino.a unè considerato come un gesto inqualificabile e la legge in proposito è molto chiara: "L'uccisione dell'animale altrui costituisce reatoove avvenga senza necessità”. E' quanto stabilito da una sentenza della Corte di Cassazione, che si è trovata, nel 2010, a giudicare il caso di un uomo che ha sparato a un pastore tedesco per difendere la moglie che tentava di salvare il proprio cagnolino da un'aggressione. In primo grado il Tribunale di Salò aveva condannato il marito, denunciato dal padrone del pastore tedesco, a pagare 140 euro di ammenda e al risarcimento ...

