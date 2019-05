Milan | tra il futuro di Maldini ed uno scambio col Napoli | il Barcellona vuole Piatek

Allarme morbillo a Milano/ Contagi record tra gli adulti - casi in aumento : Allarme morbillo a Milano: i casi aumentano soprattutto tra gli adulti, con la fascia tra i 15 e i 39 tra le più colpite in assoluto. Campagne pro-vax

È allarme morbillo tra gli adulti. A Milano in 5 mesi più casi che nell’intero 2018 : Il morbillo è tornato, anche tra gli adulti. A Milano, come in tutta Italia e nel mondo sono in aumento i casi di contagio tra la popolazione adulta. A riportare i preoccupanti dati è il Corriere della Sera:In meno di cinque mesi si contano già 139 contagiati nell’Ats di Milano, contro i 115 di tutto il 2018, anno considerato “tranquillo” dagli esperti. Che si aspettavano un ritorno del virus, ma non ...

Milano : tre spacciatori arrestati in Stazione Centrale : Milano, 29 mag. (AdnKronos) - Sono 250 gli identificati, tre gli arrestati e due gli indagati dell'operazione della Polizia 'Alto impatto' avvenuta ieri alla Stazione Centrale di Milano. Sono stati arrestati tre giovani di origini senegalesi e gambiane per detenzione di sostanza stupefacente a fini

Milan : il punto della situazione tra addii certi - possibili e Fair play finanziario : Milan: il punto della situazione tra addii certi, possibili e Fair play finanziario Per il sesto anno consecutivo, il Milan non è riuscito a conquistare il tanto agognato piazzamento Champions, primo obiettivo stagionale. I rossoneri, nonostante la vittoria in trasferta contro la Spal all’ultima giornata di campionato, si sono classificati quinti, a un solo punto dal terzo e quarto posto, occupati rispettivamente da Atalanta e Inter, ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : si parte con le semifinali. Milano-Sassari sfida tra la favorita e la più in forma : Si apre al Mediolanum Forum di Assago il percorso che porterà il campionato italiano di Serie A 2018-2019 ad avere le su finaliste per lo scudetto. La prima gara-1 di semifinale vedrà di fronte l’A|X Armani Exchange Milano e il Banco di Sardegna Sassari, da molti ritenuta una specie di finale anticipata. Quelle che si sfidano sono la favorita assoluta, fin dall’inizio, della massima Serie e la squadra più in forma degli ultimi due ...

Gennaro Gattuso lascia la panchina del Milan e rinuncia a due anni di contratto : Gennaro Gattuso non è più l’allenatore del Milan: il tecnico ha firmato la rescissione consensuale dell’accordo che lo legava per altri due anni alla società rossonera. Una scelta dettata da diversità di vedute con la dirigenza, che sembra voler puntare soprattutto sui giovani e che nasconde un retroscena particolare: con la firma messa ieri nero su bianco, Gattuso rinuncia a quasi 11 milioni di euro che serviranno a pagare gli stipendi del suo ...

Fumo - Lilt Milano : raddoppia tra i giovani - ma fa male anche all’ambiente : In Italia i giovani fumatori abituali sono più che raddoppiati, mentre i consumatori occasionali sono aumentati del 60% rispetto allo scorso anno. Parte da questi dati dell’Istituto superiore di sanità la nuova strategia della Lega italiana per la lotta contro i tumori di Milano, che vuole convincere i ragazzi ad abbandonare il pacchetto puntando sulla sensibilità della ‘generazione Greta’ per l’ambiente. Perché “un ...

Milan - risolto il contratto con Gattuso : le parole di Gazidis : Dopo Leonardo, diventa ufficiale anche l’addio al Milan del tecnico Rino Gattuso. Se per il brasiliano si è trattato di dimissioni, per Gattuso si tratta di risoluzione consensuale: “AC Milan e Gennaro Gattuso annunciano di aver consensualmente interrotto con effetto immediato il rapporto professionale come allenatore della prima squadra” si legge nella nota ufficiale. “Il Club ora avvierà un processo di selezione ...

Dimissioni Gattuso : “La mia storia col Milan non potrà mai essere questione di soldi” : Rino Gattuso non allenerà il Milan nella prossima stagione. Seppur manchi ancora un comunicato ufficiale da parte della società rossonera, è stato lo stesso allenatore a confermare l’indiscrezione ai microfoni de La Repubblica. L’allenatore calabrese ha scelto, di fatto, di rassegnare le proprie Dimissioni dopo l’incontro con l’ad Ivan Gazidis e di rinunciare ai due anni di contratto residui (e ad un ingaggio netto di ...

Milan - UFFICIALE - Gattuso si dimette : “18 mesi indimenticabili - non potrà mai essere una questione di soldi” : Milan Gattuso- Ora è UFFICIALE, Gennaro Gattuso non sarà più l’allenatore del Milan in vista della prossima stagione. Le parole del tecnico, riportata da “La Repubblica”, confermano il suo addio al club rossonero: “Decidere di lasciare la panchina del Milan non è semplice. Ma è una decisione che dovevo prendere. La mia è una scelta sofferta, ma […] L'articolo Milan, UFFICIALE, Gattuso si dimette: “18 mesi ...

Maurizio Sarri e quell’incontro con il Milan : “Ma io sono di sinistra…” : Maurizio Sarri viene dato da tanti, in questo momento, come il maggior favorito a succedere ad Allegri sulla panchina della Juventus. Nonostante pubblicamente qualche giorno fa abbia rivelato di voler rimanere al Chelsea e nonostante un suo stile abbastanza lontano da quello dei bianconeri. Tutte condizioni, assolutamente rivedibili, che hanno però portato a pensare che il matrimonio tra le parti sia tutt’altro che semplice. Anche ...

Milan : Inzaghi tra i nomi per il dopo Gattuso - possibile offerta Arsenal per Donnarumma : I rossoneri hanno subito una delusione nell'ultima giornata della stagione di Serie A dello scorso weekend, nonostante la vittoria sulla SPAL, le vittorie di Atalanta e lnter hanno condannato il Milan al quinto posto, fallendo dunque la qualificazione alla prossima Champions League. Gattuso lascia il Milan, gli scenari possibili Come riportato dal giornalista italiano Gianluca Di Marzio, sia Leonardo che Gattuso dovrebbero lasciare il Milan ...

Europee 2019 - il voto nei luoghi simbolo : pronostici ribaltati e ‘tradimenti’ - dalla Val Susa alla Puglia passando per Milano : Il voto europeo rimescola le carte a un anno dalle Politiche e smentisce i pronostici, spesso in luoghi simbolo. L’esito è quasi sempre in favore della Lega per un governo più verde-giallo che mai, con Matteo Salvini a dare le carte su sicurezza, Tav e immigrazione. Il M5S perde 6 milioni di voti ed esce come lo sconfitto su (quasi) ogni fronte. Con alcune eccezioni a sorpresa. Tiene infatti a Taranto e Lecce, proprio le terre dove era atteso ...

Europee 2019 - Majorino : “Risultato straordinario per il Pd a Milano. Rimarrò assessore fino a fine giugno” : “Un risultato straordinario per il Pd e le 40mila preferenze ottenute nella sola Milano mi emozionano molto. Rimarrò assessore fino alla fine di giugno, ma sarà il sindaco a decidere e confermare la data del passaggio del mio testimone di assessore”. Così Pierfrancesco Majorino a margine della conferenza stampa del Partito Democratico a Milano Zonaeuro | Di Gianni Rosini Europee 2019, ...