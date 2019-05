I «fab four» non esistono più Harry e Meghan si separano dalla Royal Foundation e da

vanityfair

(Di venerdì 31 maggio 2019) Kate e William,, i fantastici quattroKate e William,, i fantastici quattroKate e William,, i fantastici quattroKate e William,, i fantastici quattroKate e William,, i fantastici quattroKate e William,, i fantastici quattroKate e William,, i fantastici quattro«Fab», i Fantastici quattro, come gli eroi della Marvel. Così erano stati ribattezzati Kate, William,il 28 febbraio 2018, quando insieme, per la prima volta in quattro, avevano partecipato al primo forum della, fondata nel settembre 2009 dai figli di Carlo e Diana per dar modo al loro spirito filantropico di esprimersi al meglio. Dopo l’annuncio del matrimonio con l’erede al trono anche Kate era entrata nel team, così come purelo scorso anno, ma qualcosa non deve aver ...

fab_four_b : Miami 1964 - profluigimarino : RT @effetronky: Spaghetti e Beatles: quando Mino Reitano cantava coi Fab four: ecco il mio articolo - CleliaMussari : RT @effetronky: Spaghetti e Beatles: quando Mino Reitano cantava coi Fab four: ecco il mio articolo -