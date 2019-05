I 5 benefici di una doccia fredda

meteoweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2019) Esiste una correlazione tra benessere ein acqua gelata. Il dermatologo australiano Stephen Shumack, insieme alla giornalista Esther Han, ha stilato i 5di unaper l’organismo e non solo. E’ quanto riporta In a Bottle (www.inabottle.it) in un focus sul rapporto tra acqua e benessere Innanzi tutto, il dermatologo consiglia di fare unanel minor tempo possibile: invece di bagnarsi dall’alto verso il basso, il dottore consiglia di iniziare con i piedi, quindi passare alle gambe e alle braccia, per giungere poi ai capelli e al resto del corpo. Una delle prime cose che il professor Shumack consiglia ai suoi pazienti affetti da dermatite o acne è di sostituire le docce bollenti con quelle veloci e fredde. Le persone affette da aczema hanno potuto vedere un miglioramento già dopo pochi giorni, mentre i pazienti con acne lo hanno notato in ...

Linkiesta : C’è una parte dell’Italia povera che, pur avendo i requisiti, non richiederà il #redditodicittadinanza. Lo conferma… - c_appendino : ?? Una bella notizia per la mobilità di Torino. Da oggi è disponibile il servizio di #handbike in sharing, destinato… - Michele_Arnese : RT @marcoleofrigio: (immodestamente Vi domando: e quindi quale politica alternativa ci proponete per risalire dal declino ?) Bankitalia, i… -