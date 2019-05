Studio determina che le persone smemorate sono in realtà più intelligenti della media

“Pubblicati sul NEJM i risultati dello Studio che confronta dabigatran con Acido Acetilsalicilico (ASA) nei pazienti con ictus embolico di origine indeterminata (ESUS)” : Boehringer Ingelheim ha annunciato oggila pubblicazione definitiva dei risultati completi di RE-SPECT ESUS®, studio clinico di Fase III, randomizzato, in doppio cieco, di valutazione dell’efficacia e della sicurezza di dabigatran etexilato rispetto ad Acido Acetilsalicilico (ASA) nella prevenzione della recidiva di ictus in pazienti che hanno avuto un ictus embolico di origine indeterminata (ESUS). I risultati sono stati pubblicati sul New ...

Gli sviluppatori di Wolfenstein sono determinati ad eliminare il fenomeno di crunch all'interno dello Studio : Del fenomeno del crunch abbiamo speso molte parole, soprattutto in questo periodo. Studi come NetherRealms sono stati presi di mira da ex dipendenti che hanno confessato di aver lavorato con ritmi assurdi pur di portare a termine lo sviluppo di Mortal Kombat 11 nei tempi necessari.Ora, come riporta Gamespot, lo sviluppatore svedese MachineGames, che è al lavoro sulla nuova serie di Wolfenstein per Bethesda, ha detto la sua.In un recente AMA ...