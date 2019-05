A letto col nemico

Fabrizio Maroni eletto col centrosinistra - chi è il figlio di Roberto : Fabrizio Maroni eletto col centrosinistra, chi è il figlio di Roberto Lui si chiama Fabrizio Maroni e ha un cognome pesante: no, non è un caso di omonimia con l’esponente della Lega. Di Roberto, Fabrizio è il figlio. Fin qui nulla di strano: la linea “dinastica” politica che persegue, ma stavolta in uno schieramento differente. Sì, perché Fabrizio Maroni si è candidato con il centrosinistra. Lozza è un paesino in provincia di Varese, dove la ...

Palermo : allarme Fillea - 'collettore fognario a rischio - Comune paghi operai' (2) : (AdnKronos) - "La Cala Scarl attende da più di due mesi dal Comune l'erogazione del 17° stato di avanzamento lavori (SAL) che ammonta a circa 500-600 mila euro - afferma il segretario generale della Fillea Cgil Palermo Piero Ceraulo - L'incasso di questa cifra consentirebbe il pagamento delle mensil

Palermo : allarme Fillea - 'collettore fognario a rischio - Comune paghi operai' : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - Un altro cantiere a rischio a Palermo: il collettore fognario 'Sistema Cala'. A lanciare l'allarme è la Fillea Cgil Palermo che punta i riflettori sul rallentamento dei lavori e sul mancato pagamento degli stipendi ai 15 operai, in attesa da due mesi. L'opera, dal cost

Amministrative 2019 - il figlio di Maroni eletto in consiglio col centrosinistra. Sconfitta candidata della Lega di Salvini : Il figlio di Roberto Maroni entra in consiglio comunale a Lozza, in provincia di Varese, grazie al successo della sua lista contro uno schieramento sostenuto anche dalla Lega. Fabrizio Maroni si era infatti candidato nella lista civica – con il candidato sindaco vicino al centrosinistra – “Comunità e Comune Uniti per Lozza”: ha ottenuto 51 preferenze. Politica | Di F. Q. ...

De Mita rieletto a 91 anni - il figlio di Maroni vince col Pd Eletto un sindaco transgender Comuni simbolo - vince la Lega : San Luca, in Calabria, riesce a votare un sindaco dopo 11 anni. In provincia di Cuneo madre e figlia candidate contro

Una brava mogliettina! Belen Rodriguez porta la colazione a letto a De Martino : Dolce risveglio per Stefano De Martino, la sexy moglie Belen Rodriguez gli porta la colazione a letto e poi arriva il piccolo Santiago. Il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è ormai noto a tutti, i due non si nascondono più e mostrano sereni le piccole gioie del loro ritrovato amore. Su Instagram, Belen ha deciso di condividere con i suoi fan le tenerezze del risveglio. --Mentre Stefano sta ancora dormendo, la ...

Di Maio e Zingaretti chiudono la campagna elettorale sulle colonne dell'Unità : Un numero speciale che serve per preservare la testata in mano agli attuali proprietari, ma anche un auspicio per un ritorno duraturo. L’Unità in edicola domani a Roma e Milano con un titolo di apertura, “Italia al capolinea, Europa ultima chiamata”. Il giornale fondato da Antonio Gramsci, è chiuso da circa due anni, i lavoratori in cassaintegrazione, ma da mesi si parla di una riapertura e del serio interesse di ...

"Si è alzato dal letto e ha iniziato a picchiarlo mentre il piccolo dormiva" : Quando il medico legale ha iniziato l’esame preliminare sul corpo del bambino di 2 anni, ucciso a botte dal padre Alijica Hrustic a Milano, ha evidenziato che i lividi che il piccolo aveva sul corpo non risalivano tutti a poche ore prima. Molti erano più vecchi. Questo, come scrive Il Corriere della Sera, vuol dire che il calvario di violenza su quel bambino andava avanti da tempo, giorni, forse settimane.Il Corriere riporta stralci ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Maggio : Il capo della Lega ripeteva a Giletti su La7 che nessuno sarebbe sceso a terra - il conduttore gli ha letto l’Ansa che diceva che il procuratore di Agrigento aveva ordinato il sequestro della nave Sea Watch 3 e lo sbarco dei migranti : Lampedusa Il pm fa sbarcare i migranti Il capo leghista smentito in tv Il procuratore Patronaggio sequestra la nave e consente ai 47 bloccati di scendere. L’ira del vicepremier che lo apprende in diretta di Alessandro Mantovani e Antonio Massari Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il complotto. “Caccia giudiziaria al leghista. Il ‘capitano’: ‘Siamo sotto attacco, vogliono impedirci di vincere’” (Libero, ...

Taekwondo - Mondiali Manchester 2019 : Erica Nicoli si ferma ai quarti di finale - troppo forte la lettone Inese Tarvida : Erica Nicoli si fermai quarti di finale nei-53 kg femminili ai Mondiali di Taekwondo in corso a Manchester: l’azzurra viee superata nettamente per 30-4 dalla lettone Inese Tarvida, con l’incontro che è stato interrotto al termine della seconda frazione, dato l’ampio margine tra le due atlete. Inizio contratto dell’azzurra come negli ottavi, dopo appena 43″ la baltica è già avanti 5-0, chiudendo poi 8-1 dopo due ...

Carcere di Imperia al collasso : posti letto finiti - detenuti trasferiti : Fabrizio Tenerelli A lanciare il grido di allarme e Fabio Pagani, della Uil Penitenziari, che ha scritto al Prefetto di Imperia, Alberto Intini, chiedendo un urgente intervento. A rischio, infatti, c’è la sicurezza E’ “sold out” il Carcere di Imperia. Dati questa mattina, infatti, risultano essere 105 i detenuti, a fronte di una capienza di 68 unità. Ma non è tutto. Non ci sono più posti letto e i nuovi arrestati devono per forza ...

Rosatellum ter - la riforma elettorale M5s-Lega per il taglio dei parlamentari è già legge. Opposizioni : “Così collegi schifezza” : L’Italia ha una nuova legge elettorale: l’approvazione definitiva del cosiddetto Rosatellum ter è passata sotto silenzio, ma è avvenuta oggi alla Camera. La riforma è semplice, ma ha un effetto significativo. Resta il sistema misto proporzionale-maggioritario con cui il Paese è andato alle urne alle Politiche del 4 marzo 2018, ma si modificano i seggi da attribuire nei collegi uninominali: non saranno più stabiliti con un numero ...

Guccini : 'Salvini ascolta le mie canzoni? Anche Dante era letto da cani e porci' : Gli ultimi sondaggi raccontano come la Lega continui ad essere di gran lunga il maggiore partito italiano. Non è difficile capire che molto del successo del Carroccio risieda in una figura accentratrice come quella di Matteo Salvini. Un leader che non teme l'esposizione mediatica, ma che anzi la cerca andando a trattare Anche argomenti che non sarebbero di sua competenza. Lo fa attraverso un'aggressiva strategia social, sfruttando i propri ...